Esta es la millonaria suma que gastó Anuel AA por unos calzados deportivos

Anuel AA es uno de los exponentes más importantes del género urbano, y gracias a los éxitos que ha obtenido a lo largo de su carrera ha embolsado una fortuna que le permite llevar una vida de lujos y extravagancia. Es sabido que el cantante tiene una debilidad con los calzados deportivos y es por ello que cuenta con una increíble y costosa colección de ellos.

En una reciente entrevista exclusiva para el programa “People Vip” dependiente del medio “People en Español”, el cantante dio detalles de su extensa colección de calzados deportivos que, en realidad, no sabe la cantidad exacta con la que cuenta. “Dios sabrá”, dijo con respecto a eso.

Anuel AA tiene debilidad por los calzados deportivos.

Sin embargo, si confesó algunos precios que pagó por uno de ellos, además de admitir que estuvo a punto de pagar 100.000 dólares por unos tenis de su gusto. "He estado a punto de comprar tenis que valen cien mil dólares y mis panas me dicen 'estás loco'. Yo soy bien amante de los tenis", comentó el papá de Cattleya. "U$S 50,000 ó U$S 60,000 es lo más que me he gastado en unos tenis, pero no me acuerdo bien. Yo creo que U$S 40,000 y pico, U$S 30,000 y pico", agregó el puertorriqueño.

El cantante, que recientemente lanzó su nuevo sencillo “Mejor que yo” dedicado a su ex novia Karol G, se asoció por segunda vez a la marca “Reebook” para presentar la colección “Sky Above the Street”. Cabe destacar que este lanzamiento forma parte de la campaña “Be Seen” de la firma “Foot Locker, Inc.” Por el Mes de Concientización sobre el Autismo.

Anuel AA se asoció con la marca Reebook para llevar adelante una campaña solidaria.

"Me siento muy feliz siempre cuando el mensaje es por una causa buena y positiva. Y esto lleva un mensaje positivo y mi sobrina es autista también", dijo Anuel AA.

Este segundo lanzamiento cuenta con dos modelos exclusivos de la marca inspirados en el cielo caribeño. El de cuero clásico tiene un diseño retro con un toque de azul cielo y el segundo es un estilo más moderno de la versión que usaba la legendaria estrella de básquetbol Allen Iverson.