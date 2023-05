Cuáles fueron los 10 novios secretos (y no tanto) de Taylor Swift

Hay artistas que exponen cuestiones de su vida personal en sus canciones, incluso les permiten realizar catarsis de alguna situación vivida, pero quien lo llevó a ciertos extremos es Taylor Swift, que se inspiró en sus casi 10 novios, entre los secretos y no tanto, para realizar su vasto repertorio.

Ese número de parejas, ya sean esporádicas o formales, le han servido como musa a la cantautora de 33 años. El haber compartido diferentes momentos de su vida con distintas personas le ha brindado un bagaje sentimental que pudo poner en sus creaciones.

El primero de todos es Brandon Bordello, quien fuera su noviecito del high school y con el que tuvo que romper cuando este dio el paso a la universidad, pero que hoy tienen una muy buena relación. Las canciones Our Song y Tim McGraw, que lo tuvieron como fuente de inspiración, fueron las que empezaron a hacerla conocida.

Luego se enamoró de un colega que salía de ser un "chico Disney", Joe Jonas, uno de los Jonas Brothers. La fama de ambos hizo que la pareja aparezca en todos lados, pero poco duró. Forever & Always fue la canción que nació de las entrañas de Taylor tras lo vivido como pareja.

Back to December fue una pieza con la que la cantante canalizó la culpa por separarse del actor Taylor Lautner, el actor de Crepúsculo, al poco tiempo de haberse emparejado. Se especula que él quería una relación a largo plazo y ella no.

El noviazgo que tuvo con el artista John Mayer, 13 años mayor que ella, fue la que le permitió sacar más canciones. The Story of Us, Ours y Would’ve, Could’ve, Should’ve fueron las piezas dedicadas a él aún mucho tiempo después de haber roto.

Similar es el caso del actor Jake Gyllenhaal, a quien le dedicó medio disco Red, lanzado en 2012. La diferencia de nueve años entre ambos hizo mella en la relación y terminó dejando en llamas a Taylor, y la canción All too Well es la dedicada a esta pareja.

Luego llegó Conor Kennedy (pariente de John F. Kennedy), que tuvo un gran impacto en la carrera de Swift y la obligó a darle una vuelta a su carrera, empezando de cero como lo dice su tema Begin Again.

Otra de sus parejas fue Harry Styles, ex One Direction, con el que vivió casi un romance adolescente, o por lo menos así lo evidenció el disco 1989 y más específicamente la canción Style. Pero luego de que este le sea infiel, nació I Know you were trouble.

Posteriormente, Taylor empezó a salir con el DJ Calvin Harris y tuvieron una relación sólida, pero terminó luego de que el productor denuncie que ella le había sido infiel. De esa situación, Swift creó el tema High Infidelity, pero parecía que Harris no estaba tan errado, pues ella terminó en pareja con el principal sospechoso, el actor Tom Hiddleson.

Sin embargo, tampoco tuvo demasiado futuro ya que Hiddleson sufrió lo mismo que sus antecesores Harris y Lautner, que querían una relación duradera y Taylor no. A él fue que le dedicó Midnight Rain.

Finalmente llegó el músico Joe Alwin, y fue otro de los que construyó una relación sólida con la cantante, además de colaborar en el disco Evermore. Swift estaba tan bien con él que hasta llegó a agradecerles a todas las mujeres que antes estuvieron con él en la canción All The Girls You Loved Before. Pero se dijo “estaba” porque todo parece indicar que la relación terminó, a tal punto que ella misma modificó la letra de la canción y la re-publicó en las plataformas de streaming agregando un “te extraño” en el coro.

Si bien no está confirmada la ruptura por ninguno de los dos, a Taylor se la está vinculando con el piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso.

Por supuesto que no es la única, ya que hay otras que también utilizan eso como fuente de inspiración. Los ejemplos más resonantes del momento son Shakira -con la Bzrp Sessions Vol. 53- y Miley Cyrus -con Flowers-.