Tori Spelling, estrella de Beverly Hills 90210, recordó su peor cita: "Estaba tan borracha que..."

Beverly Hills 90210 fue sin dudas una de las series más reconocidas del mundo entero durante la década de los '90. Se extendió precisamente por diez años, comenzando en octubre 1990 y finalizando en mayo de 2000. Una de las estrellas de la tira fue Tori Spelling, una de las protagonistas y más atractivas mujeres del momento.

Tori Spelling pasó por un momento de absoluta gloria durante esos años y siempre será recordada por su papel de Donna Martin dentro de la serie. Pero detrás de todos esos flashes, y como lo hicieron todos los miembros del reparto, había que tener una vida.

Antes y después: Tori Spelling protagonizando 'Beverly Hills 90210' y ahora en el presente.

En este caso hablamos de la vida romántica de la actriz, habiendo confesado recientemente que en su pico máximo de fama también tuvo la peor cita romántica de su vida. ¿Con quién? Con su colega Eddie Cibrian.

La anécdota no la deja muy bien parada, pero evidencia, una vez más, que los actores se divertían muchísimo más que sus personajes, demostrando que tanto dentro y fuera del set eran tan comunes los conflictos como así también los fogosos romances.

“Fuimos a un restaurante, pero me dijo que realmente no tenía hambre y por eso terminamos pidiendo solo bebidas. Yo no estaba muy convencida, pero estaba con ese actor joven y atractivo, yo también era una chica joven... ¿Qué podía salir mal?”, relató Tori Spelling, sin saber cómo iba a ser el desenlace de aquella noche.

“Todo terminó de la peor manera... Estaba tan borracha que quise ir al baño del restaurante y por error terminé entrando a la cocina. Y ahí, en la parte de atrás, vomité. En pocas palabras, después lo vomité en su espalda. Luego, me llevó a casa y creo que me besó. Yo todo el tiempo pensaba: 'Uh, espero no tener aliento a vómito'. Sabía que no éramos compatibles, por eso no me importó demasiado”, se sinceró.

Tori Spelling habló de la catastrófica cita romántica con Eddie Cibrian.

“Después de besarme, él se acercó a preguntarme si podía conseguirle una audición en uno de los programas de mi padre. Y esas situaciones siempre me dejaban un mal sabor en la boca”, reveló sobre la jugada que tenía en mente su conquista.

Sin embargo, Tori Spelling aclaró que, más allá de la mala experiencia, no guarda rencor hacia el actor: “Parece un tipo súper agradable. Aparte de eso, no tengo nada contra él. Y la verdad, es que no hubiese funcionado de todos modos”.