Desde la playa, Laura G enamora con un coqueto bikini bicolor

La conductora Laura G está pasando unos días de vacaciones en un crucero junto a su familia, sin embargo, ha compartido desde la playa, unas imágenes que enamoraron a sus millones de seguidores luciendo un coqueto bikini bicolor.

La presentadora del programa “Venga la Alegría” de TV Azteca está visitando hermosas playas a bordo del crucero de Disney, donde deslumbró con un coqueto bikini bicolor, presumiendo de su trabajado cuerpo producto de las exigentes rutinas de ejercicios que Laura se encarga de mostrar todas las mañanas antes de asistir al programa.

Laura G compartió con su más de 3.2 millones de seguidores que estuvo disfrutando del sol y y el mar de Castaway Cay, la isla privada de Disney en la Bahamas, donde paso momentos de lo más divertidos junto a su familia, aprovechando también para presumir de su silueta con un traje de baño de dos piezas, compuestos por una parte de arriba color celeste y la parte de abajo color negra.

La conductora utilizó sus historias de Instagram para mostrar su look playero y comentar la fabulosa experiencia que estaba viviendo junto a su familia en el crucero, además de confesar que estaba comiendo mucho. "He comido UFF. Extrañaré esta vista. Creo que nací para estar arriba del mar. Hasta un granito me salió de todo lo que he comido", escribió Laura G.

Asimismo, la conductora compartió una foto donde se las ve con un look moderno y juvenil en el mar con sus hijos Lucio y Lisa, disfrutando de un viaje que sin dudas quedará en el recuerdo de toda la familia.