Alix Aspe fuera de Telemundo: “esto es un negocio y no llegamos a un acuerdo”

La presentadora mexicana Alix Aspe fue parte del equipo de Telemundo durante los últimos ocho años, sin embargo, la también modelo decidió poner punto final a su relación laboral con la cadena por no haber llegado a un acuerdo con los directivos para renovar su contrato.

"Estas últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida, ya no me verán más en La mesa caliente y en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo", dijo la presentadora en un video compartido a través de sus redes sociales.

Alix Aspe es otra de las figuras que se despide de la cadena Telemundo.

Una fuente cercana a la presentadora confirmó al medio “People en Español”, que Aspe había solicitado un aumento en su salario pero los directivos se negaron, por lo que Alix decidió dar un paso al costado.

Lejos de estar triste, esta situación llena de ilusión a la conductora. "Estoy bien, segura, ilusionada por todo lo que viene, con ganas de comerme al mundo y llegar a mi máximo potencial, ciclos terminan. Ciclos comienzan", dijo Alix Aspe.

"Después de ocho años en Telemundo valoro todo el aprendizaje y a todos mis compañeros que ahora son mis amigos, a Myrka Dellanos, Verónica Bastos y a Gigi (Giselle Blondet) gracias por ser un ejemplo, las amo con toda mi alma", agregó Alix refiriéndose a sus ex compañeras de programa.

Alix Aspe está preparada para lo que vendrá.

Alix Aspe se había casado en abril con el empresario mexicano Diego Betanzo, y en ese entonces la presentadora comentó cómo se organizarían en su nueva vida de casados, ya que ella vivía en Miami porque allí se encontraba la sede de Telemundo. "Diego se va para Miami y regresa a México por cuestiones de trabajo, pero nuestra base será en Miami", dijo la conductora al medio “People en Español”.

Ahora, con la repentina salida de Aspe de Telemundo, aún no se sabe si la pareja permanecerá en Miami. La situación de Alix se suma a las recientes salidas de la cadena televisiva de importantes figuras como Adamari López, Rodner Figueroa, Chiquibaby y Nacho Lozano.