El sentido mensaje que le dedicó Victoria a David Beckham por su cumpleaños

David Beckham estuvo estos últimos días en boca de todos debido a que la serie documental que estrenará Netflix sobre su vida reveló las mañas y el TOC que padece el ex futbolista inglés. Pero resulta que el pasado 2 de mayo, el deportista alcanzó sus 48 años de edad y Victoria Beckham no dudó en hacerse presente en las redes sociales para dejarle un emotivo mensaje a su marido, un gesto que conmovió y divirtió a todos sus seguidores.

David Beckahm vuelve a ser noticia por cuenta de su cumpleaños número 48 y que festejó acompañado de toda su familia. Así lo comprobó su esposa Victoria Beckham en redes sociales, en la que posteó algunas fotografías del emotivo encuentro, con sus más de 30 millones de seguidores.

David Beckham cumplió 48 años y Victoria le dejó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje.

“Feliz cumpleaños @DavidBeckham, te queremos mucho. El esposo más asombroso y el papá más increíble. Eres nuestro todo”, escribió la también diseñadora, acompañado de varios emoticones de corazones y en el que etiquetó a tres de sus hijos.

La publicación contiene cinco fotografías en las que se ve a la feliz pareja, comiendo pastel acompañado de una botella de vino rosado. En las otras imágenes se ve al exfutbolista acompañado de sus cuatro hijos Brooklyn (24), Harper (11), Romeo (20) y Cruz Bechkham (18), en diferentes momentos de sus vidas.

En el carrusel de fotografías que compartió Victoria Beckham se destacan fotografías con sus hijos.

Esto no fue lo único que llamó la atención de los seguidores de la ex Spice Girl, fue la siguiente publicación en la que aparece el ex futbolista al interior de un jacuzzi, vistiendo nada más que su ropa interior blanca Calvin Klein y un gorro de frío gris. Esto dejó al descubierto los tatuajes que tiene en el cuerpo el británico con su bien torneado físico. La publicación estuvo acompañada de la frase: “Vamos a celebrar todos a David Beckham. ¡De nada!”, con algunos emogis de risas.

Por el momento se desconoce si la fotografía es producto de la celebración por el natalicio del ex futbolista o si fue tomada con anterioridad en una de sus salidas familiares. Destaca en algunos de los comentarios que su físico es muestra de la vida sana que lleva en su matrimonio con Victoria Beckham, que también ha sido halagada en otras ocasiones por su apariencia.

La fotografía que compartió Victoria de David Beckham que revolucionó Instagram.

Algunos de los comentarios que se pueden leer, por la publicación son: “El contenido que necesitábamos y merecemos”; “Gracias Victoria, de todas las mujeres del mundo”; “Es el cumpleaños de DB, pero nos diste a todos el mejor regalo”, entre otros.