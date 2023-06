Sorpresa: Al Pacino será padre de nuevo a los 83 años, junto a su novia de 29

La sorpresiva noticia inunda a todos de felicidad, pero también de cierto estado de shock. Y es que, a sus 83 años recientemente cumplidos (cumplió el 25 de abril pasado), Al Pacino se transformará en padre de su cuarto hijo en las próximas semanas.

Cabe recordar que Al Pacino ya es padre de Julie Marie, de 33 años, fruto de su relación con la instructora de actuación Jan Tarrant; y también de los mellizos Anton y Olivia, de 22, hijos de la actriz Beverly D’Angelo, su pareja desde 1997 hasta el 2003.

Al Pacino junto a Noor Alfallah, su joven novia de 29 años.

Según confirmó el representante del actor, su novia, la escritora y productora cinematográfica Noor Alfallah, de 29 años, está embarazada de ocho meses. Con ella se encuentra en pareja desde abril de 2022, cuando hicieron oficial la relación.

Los primeros rumores de esta pareja comenzaron a sonar tras haber sido fotografiados juntos en una íntima cena en 2021. Sin embargo, varios medios estadounidenses aseguran que están juntos, y en secreto, desde la pandemia por covid en 2020.

Al Pacino es sin dudas una de las grandes leyendas de Hollywood. Lleva casi siete décadas en la industria y es dueño de incontables éxitos de taquilla, pero más allá de su muy extensa trayectoria también tiene un costado personal y no tan conocido como un padre súper cariñoso y apegado.

“Soy responsable ante ellos y formo parte de sus vidas de manera permanente. Cuando no lo soy, me molesta a mí y también a ellos”, reconoció tiempo atrás en una nota con The New Yorker.

Al Pacino ya es padre de tres hijos: Julie Marie y los mellizos Anton y Olivia.

"Los niños cambiaron mi perspectiva. Antes de tener mis tres, caminaba en mi propia cabeza, sin notar nada. Actuar solía ser todo; ahora, debido a ellos, es solo una pequeña parte", dijo años atrás resumiendo lo mucho que cambiaron su vida la llegada de sus hijos.

Este caso de paternidad en edad avanzada de Al Pacino nos recuerda al de otro icónico actor como Robert De Niro, que a principios de mayo sorprendió a todos al convertirse en padre a los 79 años.