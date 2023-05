Interna en Disney: el duro cruce de Aladdín con La Sirenita de Halle Bailey

Disney viene de estrenar recientemente La Sirenita en live action, protagonizada por Halle Bailey y en el resumen de una cinta que desde el principio generó mucha polémica. Como si fuera poco, ahora las bombas también vienen desde adentro luego de una crítica por parte de Mena Massoud, el actor que hizo el papel de Aladdín en 2019.

La Sirenita de Halle Bailey generó ciertas críticas desde su producción, por su trama e incluso por su actriz protagónica. Pero ahora todos los cañones apuntan a las declaraciones de Mena Massoud, quien hizo de Aladdin tiempo atrás.

La crítica de Mena Massoud, el actor de Aladdin, hacia La Sirenita de Halle Bailey.

El actor de 31 años expresó su sentir sobre la nueva producción de Disney y sus fuertes comentarios fueron muy repudiados, al punto de que le devolvieron miles de criticas en redes sociales.

Mena Massoud aseguraba que La Sirenita no sería igual de exitosa que Aladdín, que no se podían comparar ambas producciones y que el film de Halle Bailey no llegaría a recolectar más de 100 millones en su primera semana.

"Nuestra película fue única en el sentido que la audiencia fue a verla múltiples veces. Es la única forma que alcanzamos la marca de mil millones de dólares con nuestra apertura. Mi conjetura es que ‘La Sirenita’ no cruzará la marca de los mil millones, pero sin duda tendrá una secuela", disparó.

Pero los números empezaron a decir otra cosa, ya que auspiciaron que La Sirenita finalizaría su primera semana de estreno con 115 millones de dólares, cifra mayor a la de Aladdín en su debut de mayo de 2019 (112 millones).

Los posteos de Mena Massoud en sus redes que lo obligaron a cerrar su cuenta por tanto hate.

Por supuesto, esto le costó caro a Mena Massoud, que recibió muchas críticas por parte de las redes que salieron en defensa de Halle Bailey. De hecho varios apuntaron a que el actor estaría celoso por esta situación.

Los retractores decían que Aladdín fue un éxito sólo por la excelente actuación de Will Smith y Nami Scott. Ante tanto hate, el actor egipcio no soportó la presión y horas después cerró su cuenta de Twitter.