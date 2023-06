Así están hoy Andrea Nicolás y Eros, los hijos de Paulina Rubio

Paulina Rubio es madre de dos hijos, Andrea Nicolás y Eros. Los pequeños suelen acompañarla en eventos públicos e incluso llegaron a acompañar a su abuela Susana Dosamantes, quién murió en 2022, en diferentes compromisos o alfombras rojas.

Desde hace tiempo se sabe que la relación de Paulina Rubio con los padres de sus hijos ha sido muy desafiante durante los últimos. Recordemos que Andrea Nicolás es fruto de su matrimonio con Nicolás Vallejo-Nájera, mientras que Eros es producto del vínculo con Gerardo Bazúa.

Cómo lucen hoy los hijos de Paulina Rubio.

Tanto con el empresario como con el cantante, la intérprete ha llegado hasta los juzgados y a presuntamente someterse a pruebas psicológicas derivadas de las acusaciones de sus ex por conducta violenta.

Pero la mexicana hay una situación que ha sido bastante fuerte de vivir, que se dio con la muerte de su madre y que la obligó a frenar sus actividades profesionales. Pasó por un duelo, y esto mismo también tuvo una consecuencia para con sus hijos.

“Para mí hay un antes y un después. En el duelo no hay atajos. Hay que ser auténtica y vulnerable, ir día a día. Me siento afortunada de haber tenido una madre tan fuerte y valiente, que siempre estuvo conmigo”, comenta.

En este punto, preguntada por el paralelismo entre su infancia y la de sus dos hijos para entender su carrera, Paulina Rubio destaca la generosidad de sus retoños: “Para ellos es algo natural y orgánico, lo entienden como una forma de vida y un legado".

Y agregó: "Saben que si su mamá va a Disney a lo mejor se tiene que hacer un par de fotos, como Mickey, pero les explico que tienen que ceder un poco y lo llevan bien. Son fantásticos y puros”.

“A lo mejor no escogí bien, pero mi mamá me dio herramientas para seguir firme, no importa equivocarme, está bien, te hacen mejor, no importa si pierdes, pero para ganar hay que perder, y para perder hay que ganar”, dijo.

Eros es el hijo menor de Paulina Rubio, habiendo nacido el 7 de marzo de 2016 y teniendo actualmente 7 años. Por su parte, Andrea Nicolás llegó a este mundo en 2010 y hoy tiene 12 años.