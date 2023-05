El temor más grande de Kim Kardashian a sus 40 años

La vida que tiene Kim Kardashian y su familia seguramente es deseada por más de uno. La socialité no reniega de sus privilegios y no cambiaría su realidad por nada del mundo pero en ocasiones manifestó que le gustaría algunos días estar tranquila junto a sus hijos sin que nadie la reconociera. Ahora, en uno de los últimos programas del reality show de los Kardashian-Jenner reveló que su gran temor es no poder encontrar un hombre que la acepte con sus cuatro niños y siendo una mujer de las cuatro décadas.

A más de dos años de que Kim Kardashian le solicitara el divorcio a Kanye West, su vida amorosa vivió un buen momento a partir del romance que tuvo con el cómico Pete Davidson durante nueve meses. Sin embargo, la también empresaria reveló ante las cámaras del reality familiar The Kardashians uno de sus miedos más grandes en cuanto al aspecto amoroso.

Durante el más reciente episodio del reality familia, Kim se sinceró sobre su más reciente ruptura, luego de que Scott Disick, su ex cuñado, le preguntara cómo se siente al respecto. "Las rupturas no son lo mío, estoy orgullosa de mí misma", aseguró sin mencionar a Pete Davidson. “Tuvimos pláticas y pláticas, habíamos estado hablando de eso, así que ambos nos comunicamos muy bien al respecto. Obviamente es triste", recalcó.

En la misma charla aprovechó para hablar sobre sus miedos más grandes al buscar pareja. "A veces analizó demás lo que siento y pienso, ' ¿quién va a querer salir conmigo? Tengo cuatro hijos, tengo 40 años, ¿sabes? Es como, oh Dios mío, ¿quién va a querer lidiar con los dramas?'", expresó. "Pero mi persona será como, 'Al diablo con eso, sé que será difícil pero estamos juntos y lo vamos a lograr', así que solo estoy esperando a esa persona", señaló.

Antes de casarse con Kanye West, Kim Kardashian tuvo dos matrimonios; el primero con Damon Thomas, con quien duró tres años, y posteriormente con Kris Humphries, que tan solo duró 72 días, aunque con ninguno de los dos llegó a tener hijos. Kim Kardashian se divorció de Kanye West en 2021 tras seis años de matrimonio, en otro de los episodios de The Kardashian, la fundadora de SKIMS, reveló que luego de una fuerte pelea con Kanye tomó la dura decisión.

Entre otro motivos, aseguró que lo que desgastó su matrimonio fue el hecho de que ambos tenían expectativas y planes diferentes, por lo que sentía que su relación estaba estancada. "Él debería tener una mujer que apoyara todos sus movimientos y viajara con él, pero yo no puedo”, aseguró Kim en ese entonces. "Me siento como una fracasada. Es mi tercer matrimonio. Me siento como una maldita perdedora. Pero ni siquiera puedo pensar en eso. Quiero ser feliz", agregó.