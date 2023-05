Dance the night: Dua Lipa demostró ser mucho más que una muñeca Barbie con su nuevo lanzamiento

La semana pasada se dio a conocer un nuevo trailer de Barbie, la película y las audiencias volvieron a quedar revolucionadas porque a medida que más conocemos sobre la historia, más queremos que llegue el día del estreno. Pero esa no fue la única sorpresa, ya que se dio a conocer que Dua Lipa no sólo interpretará a la muñeca de Mattel sirena, sino que además compuso una canción que forma parte del soundtrack y, para no hacer esperar a sus fans, lanzó el video clip de Dance the night que ya todos están bailando.

Dua Lipa no para de trabajar. Durante su corta trayectoria en los escenarios musicales, ha logrado alcanzar los primeros sitios de popularidad de las plataformas a nivel mundial, sin embargo, no está conforme porque continúa explorando otras áreas de oportunidad; ahora lo hizo al lado de la muñeca más famosa del mundo: Barbie.

Además de ser Barbie Sirena en la película de la muñeca de Mattel, Dua Lipa forma parte del soundtrack del film con la canción Dance the night.

El pasado 22 de mayo, la cantante anunció en sus redes sociales que participaría en el soundtrack de Barbie con la canción Dance The Night. A sus seguidores les mostró un pequeño teaser en el que se escuchaban avances del tema. Hoy ya es una realidad porque luego de que Warner Bros liberó un nuevo tráiler de Barbie, se conoció a detalle lo que promete ser un éxito más para Dua Lipa, quien grabó esta propuesta musical con sus amigos Mark Ronson, Andrew Wyatt y Caroline Ailin.

El clip es una fantasía disco en la que la intérprete de Levitating, que dará vida a la Barbie Sirena, sobresale con looks de Versace como parte de su colección La Vacanza en colaboración con la marca. La joven de 27 años declaró que aceptó participar en la producción porque corrió a cargo de Greta Gerwig, galardonada por películas como Mujercitas y Lady Bird y quien aparece en la parte final del video de Dance The Night.

El mismo día que se lanzó el nuevo trailer de la película de Barbie, Dua Lipa lanzó el video clip de Dance the night.

Barbie se estrenará en cines el próximo 21 de junio y en el soundtrack especial sobresalen los talentos de Karol G, Lizzo, Kid Laroi, HAIM, Ava Max, Ice Spice, Charli XCX, Nicki Minaj, Tame Impala, The Kid LAROI y Ryan Gosling, quien sorprenderá a sus fans al mostrar sus dotes como cantante. El personaje estelar de Barbie es interpretado por Margot Robbie y, además de la Barbie Sirena, no podían faltar sus amigas. Se trata de otras muñecas de diversas profesiones u oficios como: Barbie física (Emma Mackey), Barbie presidenta (Issa Rae), Barbie doctora (Hari Nef), Barbie escritora (Alexandra Shipp) y Barbie diplomática (Nicola Coughlan), entre otras.

Ryan Gosling es el encargado de darle vida al Ken estelar que tiene roces con el Ken de Simu Liu y en donde Will Ferrell es el encargado de darle vida al gran villano de la historia.