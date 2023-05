¿Selena Gómez hizo una aparición sorpresa en la Met Gala? ¡Mira las fotos!

Mayo arrancó de la mejor manera. Después de tanta espera, finalmente los fanáticos de la MET Gala pudieron ver la nueva edición y comentar sobre cada uno de los vestuarios que lucieron las celebridades. En esta oportunidad, el evento a beneficio realizado por el Instituto del Vestuario decidió homenajear al fallecido diseñador Karl Lagerfeld.

Bajo el contexto "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty (Karl Lagerfeld, una línea de belleza, en español)", las personas presentes utilizaron vestuarios que le rendían homenaje a la mente creativa detrás de casas como Chanel, Fendi, Chloé. Aunque el evento contó con la participación de famosas estrellas, la que más llamó la atención fue Selena Gomez.

Como ocurre con cada edición que realiza la MET Gala, la propuesta de este año también se convirtió en un gran éxito en las redes sociales. Durante todo el lunes primero de mayo, los usuarios de Twitter y otras plataformas se encargaron de dar su opinión sobre los distintos vestuarios que utilizaron las estrellas.

Selena Gomez en la MET Gala con Inteligencia Artificial.

Aunque fue un gran fenómeno a nivel mundial, no podemos negar que faltaron reconocidas y queridas celebridades en esta edición. Por ejemplo, Blake Lively, la favorita de todos los usuarios de internet, prefirió quedarse en su casa y ver el evento desde la televisión. Otra persona que no estuvo presente fue Selena Gomez.

La famosa cantante hizo su última aparición en la icónica alfombra roja del Metropolitan Museum of Art en la gala de 2018. Por lo tanto, después de muchos años, los fanáticos de la actriz tenían la esperanza de verla luciendo algún atuendo que hiciera homenaje al fallecido Karl Lagerfeld. Pero, este sueño se cumplió a medias.

Cuando la retransmisión de la alfombra roja finalizó, en Twitter comenzaron a dar vueltas dos imágenes que llamaron la atención de todo el mundo. En la primera de ellas, la actriz aparece luciendo un llamativo vestido de color azul repleto de transparencias y pedrería. "Selena hizo una aparición sorpresa en la MET Gala", escribió el usuario que compartió la fotografía.

Como era de esperar, este tweet no tardó en volverse viral y en obtener miles de “Me gusta“. Pero lamentablemente, no se trataba de una imagen de verdad. Dichas fotografías habían sido realizadas a través de la Inteligencia Artificial. Aunque el rostro concuerda por completo con dicho cuerpo, lo cierto es que la persona que realmente utilizó dicho vestido y posó para las cámaras fue Lily James en la MET Gala de 2022.

Lo mismo ocurrió con una imagen de la After Party. Luego del evento benéfico, las celebridades suelen cambiarse de atuendo y asistir a una fiesta en donde bailan durante toda la noche. Los fanáticos creían que la estrella podría asistir a dicho evento, pese a que no formó parte del anterior. Selena Gomez en la supuesta After Party.

Nuevamente, salió a la luz una fotografía en donde Selena Gomez aparece llegando a dicha fiesta. En dicha imagen se la ve utilizando un corseé, guantes y un pantalón de tonos azules. La estrella luce realmente hermosa y a la moda, pero tristemente la imagen no es de verdad. Una vez más, utilizaron la Inteligencia Artificial para crearla.

Por lo tanto, la estrella no estuvo presente ni en la MET Gala de este año ni tampoco en su After Party. Aunque se desconoce el motivo de su ausencia, no podemos olvidar que hace muy poquito terminó de grabar la tercera temporada de Only Murders in the Building. Tal vez, este año prefirió quedarse en su hogar descansando.