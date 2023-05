¿Por qué Blake Lively, la estrella de las Met Gala, no se presentó este año? Conoce la verdadera razón

Desde hace años, Blake Lively está relacionada al mundo de la moda. Su carrera como actriz se impulsó gracias a Gossip Girl, donde daba vida a la icónica Serena; una adolescente que formaba parte de la élite de Nueva York y que vestía prendas que no tardaban en convertirse en un éxito en la vida real. De esta manera, siempre supo cómo estar en tendencia.

Siempre demostró en las alfombras rojas su gusto por la moda y su originalidad, elegancia y versatilidad a la hora de vestirse. Pero su momento de gloria ocurrió en la MET Gala, en donde siempre cumplió con la consigna de cada edición y sorprendió a millones de personas con vestuarios increíbles. A tal punto, que se convirtió en una de las “mejores vestidas“ de dicho evento.

Blake Lively no estuvo presente en la esperada MET Gala 2023.

La MET Gala es un evento benéfico, el cual da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.?? Como sucede todos los años, una gran multitud de celebridades decide asistir a dicho evento para sorprender con sus vestuarios y para cumplir con una consigna.

El lunes, se llevó a cabo una apuesta enfocada en el fallecido ícono de la moda Karl Lagerfeld. El código de vestir era bastante claro: las personas debían hacer un homenaje al diseñador alemán que durante décadas fue el alma creativa de Chanel, pero también de Fendi y Chloé.

Como sucede durante todos los años, los usuarios de las redes sociales estaban ansiosos por ver el atuendo de Blake Lively. Una actriz que siempre se luce en dicho evento y que es considerada una de las “mejores vestidas“. Sin embargo, la intérprete decidió ausentarse en esta edición y finalmente reveló el motivo.

Durante la reapertura de la tienda Tiffany & Co. en la Quinta Avenida, la actriz fue entrevistada por People quien le preguntó por qué no estaría presente en la edición de este año. Lejos de esconder la verdad, la estrella fue bastante sincera y aseguró que este año tenía otros planes: estar en su sofá y mirar la gala desde el televisor de su casa.

Recordemos que en febrero de este año, la estrella se convirtió en madre por cuarta vez junto a su esposo Ryan Reynolds. Al parecer, la intérprete prefirió quedarse en su hogar compartiendo tiempo de calidad con su familia y viviendo la MET Gala desde otra perspectiva. Aunque apoyamos su decisión, no caben dudas de que sus fanáticos la extrañaron.

Esto se debe a que Blake siempre respeta cada una de las consignas propuestas por el evento, y suele representarlas a la perfección en cada uno de los atuendos que decide desfilar en la alfombra roja. Cabe destacar que desde 2012, la intérprete desfila acompañada de su reconocido esposo. Blake Lively luciendo hermosa en la MET Gala 2018.

En el año 2014, ambos desfilaron con atuendos clásicos y estructurados que nos remontaron a la moda estadounidense de mediados del siglo XX, digna de Charles James, quien era la inspiración y temática de dicha edición. En el 2017 se convirtió en la favorita de todos, cuando decidió rendirle homenaje a la diseñadora japonesa Rei Kawakubo, con la exhibición Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between.

En esta ocasión, la actriz de Gossip Girl utilizó un vestido Versace en color dorado, con una cola compuesta por plumas en tres tonos de azul. En el 2018, durante la temática Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, lució un Versace que requirió más de 600 horas de elaboración. El diseño se conformó de una falda tubular con una sobrefalda color burdeo, ambas con bordados dorados que se fusionaban con el corpiño dorado cubierto por pedrería multicolor.

En su última presentación, la cual tuvo lugar en 2022, la estrella cumplió con la consiga In America: An Antology of Fashion. Su vestido fue una clara referencia a uno de los elementos arquitectónicos más emblemáticos de Estados Unidos: La estatua de la libertad.