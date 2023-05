Tras años de no hablarse, Britney Spears se reencontró con su mamá

Britney Spears estuvo bajo la tutela legal de su padre durante más de 12 años y en noviembre de 2021 una jueza dictaminó su libertad. A partir de entonces se sucedieron varios hitos importantes en la vida de la Princesa del Pop. En primer lugar, recuperó la libertad y autonomía tanto para su vida personal como para su carrera; luego se casó con el modelo Sam Asghari; hubo entredichos con los distintos miembros de su familia, especialmente con su papá; comenzó a escribir la biografía de su vida; y ahora, después de procesar y perdonar muchos episodios que le dolieron, aceptó reencontrarse con su mamá, Lynne Spears.

La mamá de Britney Spears, Lynne Spears, viajó a Los Ángeles ayer miércoles para reencontrarse con su hija después de varios años en los que han protagonizado una serie de disputas públicas. La autora del libro Through the Storm: A real story of fame and family in a tabloid world fue fotografiada llegando al aeropuerto de Los Ángeles antes de la tan esperada reunión.

Tras años de no verse, Britney Spears y su mamá, Lynne Spears, se reencontraron en Los Ángeles.

La mamá de Britney Spears se detuvo en la casa del amigo y agente de Britney, Cade Hudson, y luego tomó un Uber hasta la mansión de su hija, según reportó el sitio de noticias TMZ. De acuerdo a los informes, la reunión solo duró unos 30 minutos y el esposo de la cantante de Gimme More, Sam Asghari, también estuvo presente.

Una fuente le confirmó a Page Six que Britney no fue sorprendida por la visita de su mamá, ya que las dos han estado "enviándose mensajes de texto con más frecuencia" últimamente. Además, la cantante de Hold Me Closer, de 41 años, invitó a su mamá a tomar un café juntas después de asegurar públicamente hace unos meses que le había prohibido tomar cafeína e incluso le escondía cualquier bebida que contuviera esta sustancia durante los 13 años que duró su tutela legal. "Después de no tomar café durante 15 años ... ¡¡¡Mamá, ahora podemos ir a tomar café juntas!!! Ahora se me trata como a una igual ... ¡¡¡tomemos un café y hablemos de ello!!!", le propuso la princesa del pop a través de Instagram.

Luego de liberarse de la tutela legal, Britney Spears se peleó con todos los integrantes de su familia por el silencio y la complicidad.

Sin embargo, solo dos meses antes, Britney había acusado a mamá y a su hermana Jamie Lynn, de quedarse de brazos cruzados mientras ella era obligada a trabajar sin descanso para ganar el dinero que no podía gastar sin autorización previa. En octubre de 2022, Lynne se disculpó con la estrella del pop a través de Instagram por todo el dolor que sufrió durante su tutela. “¡Te quiero mucho y te extraño!”, escribió en ese momento. “¡Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño! ¡Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado!”, agregó

Britney luego criticó a Lynne en sus redes sociales y le dijo que se fuera a la mi**da. Ese mismo mes, la ganadora del Grammy criticó a su madre por presuntamente golpearla una vez. “La primera vez que me abofetearon fue una noche en que Paris (Hilton) y Lindsay (Lohan) me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés”, afirmó Britney en una publicación de Instagram que posteriormente eliminó. “Mi madre estaba viendo a mis hijos Jayden y Preston … ¡Sí, estuve de fiesta hasta las 4 a. m. y mi madre estaba ENOJADA! Entré, ella me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré!!!”.

Britney Spears se sintió muy dolida tanto con su mamá, Lynne Spears, como con su hermana, Jamie Lynn.

Britney también ha culpado a Lynne a lo largo de los años por permitir que su papá, Jamie Spears, estableciera su tutela "abusiva" y señaló que su mamá aparentemente sabía que su hospitalización era inminente antes de que la tutela se solidificara en febrero de 2008.

“Ahora sé que todo fue premeditado”, afirmó el cantante de Stronger en un clip de YouTube. “Una mujer le presentó la idea a mi papá, y mi mamá lo ayudó a seguir adelante e hizo que todo sucediera”. Lynne, por su parte, ha sostenido que siempre trató de "dar lo mejor de sí" cuando se trataba de su hija, y escribió en Instagram en agosto de 2022: "¡Nunca te he dado la espalda y nunca te lo daré!".