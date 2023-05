El desplante de Paulina Rubio contra una conductora: "Limpiame el culo..."

Paulina Rubio protagonizó un muy tenso momento durante los últimos en la televisión española. La reconocida cantante mexicana se cruzó con la presentadora Eva Soriano en el programa Showriano de Movistar Plus+, luego de un intercambio de palabras muy irónico que terminó con un desplante de la estrella musical.

Luego de haber sufrido la muerte de su madre, Paulina Rubio había estado alejada de los escenarios durante un tiempo pero ahora está retomando su carrera con un nuevo tema y una gira promocional por España.

Con el fin de hablar de su reciente material discográfico, la mexicana se presentó en el programa de televisión pero la experiencia resultó incómoda para todos.

La cantante explicó tener un "pedacito de España en su casa", haciendo referencia a su hijo Andreas Nicolás, fruto de su relación con Nicolás Vallejo-Nágera, su exmarido. Ante la repregunta de la conductora, ella volvió a responder: "Claro, mi hijo es un trozo de España".

Sin embargo, dentro del clima distendido de la charla, Eva Soriano buscó hacerle una broma. "Ah, pensé que te habías llevado una piedra o algo", le dijo a su invitada.

"También, también ¡Qué mala, qué mala!", respondió Paulina Rubio, aunque se tomó tan mal la broma que de golpe se levantó del sillón, se puso de espaldas a la presentadora y atacó: "Límpiame el culo si puedes. ¡Que me limpies el culo!".

El cruce entre Paulina Rubio y Eva Soriano, la conductora de Movistar Plus+

Ante el desconcierto de la conductora, la cantante siguió: "¡Ay, qué mala! ¿No que eres bromista wey?". Eva Soriano respondió: "Paulina ¿pero qué expresión es esa? 'Límpiame el culo', no se la había oído a nadie, pero me encanta", a lo que la cantante comentó: "Pero ¿me estás tomando en serio o me estás tomando de...?".

Más allá de las risas forzadas delante de la cámara, el momento fue tenso y días después la propia conductora salió a ironizar sobre lo ocurrido. "Fue una cagada. De las dos, la verdad", comenzó explicando. El gesto de Paulina Rubio ante la conductora Eva Soriano que sorprendió a todos.

Luego detalló por qué no le sentaron nada bien sus palabras a Paulina Rubio. "Dije lo de la piedra del Teide y ella lo relacionó con que unos meses antes la habían pillado en la playa limpiándose el culo con una piedra. Se pensó que me estaba burlando de ella, y no. ¡No tenía ni idea!", lanzó.