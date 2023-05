Giselle Soto responde a los que la acusaron de serle infiel a Lupillo Rivera

Luego de algunas especulaciones sobre su relación, Lupillo Rivera confirmó hace unas semanas que se separó de Giselle Soto, con quien estuvo en pareja durante tres años. Ahora, la conocida influencer rompió el silencio y respondió a los que la acusaron de su supuesta infidelidad al cantante.

En una reciente entrevista para el programa “Despierta América” de Univision, Rivera y Soto se refirieron a su separación. Se había rumoreado que la estrella de redes sociales maltrataba a los hijos del cantante mexicano. "Inventan cosas que son falsas", dijo el artista, asegurando que Giselle se llevaba muy bien son sus hijastros. "Es una conexión que no puedes fingir", expresó Lupillo.

Giselle Soto negó haberle sido infiel a Lupillo Rivera.

Por su parte, Soto había sido acusada de serle infiel al hermano de Jenni Rivera con el boxeador Fernando Vargas Jr. "Quiero aclara que yo jamás le fui infiel. Yo soy una mujer decente, me he entregado a él y yo no haría una cosa así para echar a perder una relación tan bonita", aseguró Giselle.

Giselle dijo que la separación ha sido dolorosa pero que se refugió en su familia para superar este momento. "Gracias a Dios tengo el respaldo de mi familia, que me ha ayudado muchísimo. Me he entregado mucho a mi trabajo y he tomado tiempo para estar sola, hacer las cosas que me llenan a mí", expresó Soto.

Sobre los motivos que llevaron a la pareja a tomar la decisión de terminar con la relación de tres años, Giselle cree que fue un cúmulo de varias cosas. "No creo que hay una razón especifica por la cual nos decidimos dejar. Simplemente yo siento que pasaron muchas cosas y el cargo se sentía muy pesado. Decidimos: Yo te amo, tú me amas, y si tu felicidad va a regresar cuando yo no esté contigo, creo que es lo mejor que podemos hacer. Quizás nos vean juntos de vez en cuando porque murió la relación, pero creo que al amor sigue", explicó Soto, quien cree que el cariño que se tienen sigue intacto. "Yo lo quiero mucho, lo estimo mucho y siempre le he dicho que si estamos en una relación o no, yo siempre voy a estar ahí por ti", aseguró Soto.

Según Lupillo Rivera, uno de los motivos de su ruptura con Giselle Soto fueron los compromisos laborales que tienen ambos.

Por su parte, Lupillo deja esta separación en manos de Dios. "Se lo he dicho a ella, si eres para mí Dios te va a regresar hacia mí. Son cosas de la vida, en una separación de este tipo a la mujer siempre le duele más, siempre se enoja más, siempre los sentimientos están más a flor de piel. Los hombres siempre estamos más duros, más fuertes. Ya en nuestra soledad es diferente", reflexionó Rivera.

Asimismo, Lupillo aseguró que las cosas empezaron a cambiar desde noviembre de 2022 y que el trabajo jugó un papel fundamental para la ruptura. "El trabajo fue lo que causó más separación entre los dos. Me voy tres, cuatro, cinco días a la semana y ella a veces puede ir, a veces no por el trabajo de ella, y causa la separación natural, normal", finalizó el cantante.