Esta fue la reacción de Rosalía frente al rapero que manipuló su fotografía

Hace tan sólo una semana, nadie se habría imaginado que una figura pública, especialmente un colega, tuviera el tupé de meterse con Rosalía, pero sucedió y las redes sociales estallaron de indignación. Se trata del rapero JC Reyes quien para cobrar mayor popularidad o número de likes, manipuló una fotografía de la Motomami photoshopeando su cuerpo. La española reaccionó y aseguró que esa actitud fue otro hecho más de violencia de género y le da asco.

En un hecho que llama la atención por lo obvio de sus intenciones y lo burdo en su ejecución, un rapero español conocido como JC Reyes publicó en sus redes sociales una foto falsa de Rosalía en la que, al manipular una imagen original, hizo aparecer a la intérprete de Motomami desnuda, con los pechos al descubierto, agrandados y disimulados con dos emojis.

Rosalía reaccionó muy enojada a la fotografía photoshopeada por JC Reyes.

Los fans de la cantante española reaccionaron en masa en redes sociales y la propia Rosalía ya respondió al rapero con un contundente mensaje con el que dejó ver que el sujeto le inspira asco y, sobre todo, lástima. “Ir a buscar clout (influencia, poder) faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco, pero hacerlo por cuatro plays de más, lo que da es pena”, escribió la cantante y compositora española de 30 años. Y es que en las últimas horas, se viralizó una foto suya que fue photoshoppeada y publicada en la sección de historias de la cuenta de Instagram del rapero JC Reyes.

Los seguidores de la Rosalía mostraron su enojo y esperan que la cantante presente una denuncia formal en contra del rapero JC Reyes, originario de Sevilla y cuyo nombre real es Juan Manuel Cortés Reyes, luego de que éste publicara una fotografía manipulada digitalmente para sexualizar la imagen de la cantante en lo que podría calificarse como un claro hecho de violencia de género en plataformas digitales.

Rosalía consideró la acción de JC Reyes como asquerosa y que fue violencia de género contra su imagen.

La medida, que podría parecer la típica estrategia de un sitio de internet dedicado al click bait (o sea, una trampa para darle click) con la promesa de mostrar fotos de celebridades al desnudo, parece el intento desesperado de un “colega” de la intérprete de Chicken Teriyaki para crearse fama y atención del público a cualquier precio.

“¿Tuviste que subir una foto de Rosi para darte a conocer? Qué manera tan baja de moverte en los medios, que necesitas de una foto editada de otra persona. No te deseo el mal, pero todo cae por su propio peso”, escribió un usuario de Instagram en la publicación más reciente del perfil de esta red social de JC Reyes, como una de las miles de respuestas y mensajes de apoyo a Rosalía que inundaron las redes sociales tras el suceso.

En dicha publicación, conformada por un video promocional de la gira de conciertos del rapero, quien se presentó en Barcelona el pasado 18 de mayo, el texto con el que el músico acompaña a las imágenes deja ver una actitud retadora y agresiva que parecería ser la forma en que se presenta ante sus seguidores (que en Spotify superan los 3.7 millones de oyentes mensuales, aunque en Instagram sólo son 251 mil) y el público en general.

Los fans de Rosalía defendieron a su ídola por la acción del rapero JC Reyes.

“¡Yo no hablo mentiras! La calle ahora mismo está conmigo por ser yo, porque me criaron pa’ ser original, ustedes pueden seguir hablando mierda, lo que esté de Dios no lo van a impedir ustedes, estoy listo pa’ ser el mejor”, se lee en la descripción del video. “Qué manera de querer llamar la atención, ojalá Rosi te haga una denuncia y que tu carrera se hunda como tu persona”, es otro de los comentarios que seguidores de la cantante dejaron en el perfil del rapero para reprobar sus acciones.

A pesar de que la imagen manipulada de Rosalía ya no está disponible en las Historias del perfil de JC Reyes, la foto ya se encuentra circulando en internet, por lo que medios españoles e internacionales hicieron eco de la situación y de la petición que los fans de la cantante le han hecho para que denuncie de manera formal al rapero.

Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) May 23, 2023

Sin embargo, hasta ahora y más allá del mensaje que la Motomami publicó en su cuenta de Twitter, no ha habido mayor mención al respecto.