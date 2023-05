Dayanara Torres defiende a sus hijos por críticas recibidas en las redes sociales

Si hay algo que se sabe de Dayanara Torres, es el amor que les tiene a sus dos hijos Cristian y Ryan, fruto de su relación con su ex esposo Marc Anthony. La reina de belleza no deja pasar ninguna ocasión para presumir de sus hijos, con quienes hace unos días posó para varias en la graduación de la universidad del mayor de ellos.

Justamente, ese día la conductora puertorriqueña compartió en sus redes sociales un video donde se la ve a ella junto a su madre e hijos camino a la graduación de Cristian en una limosina escuchando “El Gran Combo de Puerto Rico”. "Sí, el Gran Combo me calma los nervios. Sí, en días como este no dejo de pensar en mi Kirian tan chiquitito y en su jornada. Sí, se me aguan los ojos, no dejo de pensar en mi papá, Don José, y no tenerlo aquí cerquita de mi para ver esta bendición, pero sé que desde el cielo nos ve, sonríe y levanta su cerveza a nombre de su Cristian", expresó Dayanara en su cuenta de Instagram.

Hace unos días Cris, el hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony, se graduó de la universidad.

Esta publicación de Torres recibió numerosos comentarios cariñosos de felicitaciones, aunque algunos usuarios aprovecharon la ocasión para criticar a los hijos de Dayanara porque supuestamente no hablan bien el español. "¿No hablan español?", comentó una seguidora con un emoji de carita en shock. ¿Por qué no hablan español. ¿Qué pasó?", escribió otra internauta.

Los usuarios criticaron a los hijos de Dayanara Torres por no hablar en español en un video publicado por la puertorriqueña.

Ante esto, la respuesta de Dayanara Torres fue contundente. "Mis hijos sí hablan español, pero cada conversación que tenemos no vamos a estar traduciendo en cada idioma que saben. Fueron nacidos y criados en Nueva York y Los Ángeles y hablan los dos idiomas. Lo bonito del vídeo es nuestra conversación y nuestra interacción de madre e hijos, pero parece que eso no es importante para algunos", expresó la ex modelo.

Asimismo, otra seguidora de Dayanara reconoció con admiración su trabajo como mamá. "¡Que familia tan hermosa! ¡Que buen trabajo Dayanara! Criar varones no es fácil, y tienes unos hijos maravillosos. Debes sentirte orgullosa porque reflejan el amor que les has otorgado", comentó la fanática de Torres, quien está celebrando el 30 aniversario de haberse consagrado como Miss Universo.