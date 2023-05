La increíble revelación de Robbie Williams: aseguró haber visto un OVNI

La década de los ‘70 y los ‘80 están fuertemente marcadas por películas con escenarios en otras galaxias y por un gran contenido literario que indagaba sobre la vida extraterrestre. No es inusual que personas que rondan los 50 años crecieran creyendo en esas historias e imaginando la posibilidad de vivir ellos mismos una experiencia con vidas de otros planetas. Esto le sucedió a Robbie Williams, quien recibió influencias poderosas de su madre sobre cuentos de hadas y marcianos. Incluso reveló haber visto un OVNI en su juventud y que esa noche especial lo marcó para siempre.

Robbie Williams es uno de los músicos más exitosos del Reino Unido que supo capitalizar su fama como parte de la boy band Take That en los 90 para luego dar el salto como intérprete solista donde logró construir una carrera profesional que lo convirtió en uno de los cantantes más conocidos del mundo entero gracias a su música que no está encasillada en un solo género.

Robbie Williams creció creyendo en la vida extraterrestre.

En ese sentido, el cantante habló con The Sun donde se abrió a compartir uno de sus temas predilectos: el fenómeno extraterrestre. Robbie es un firme creyente en aliens y ovnis, materia que lo obsesiona desde muy temprana edad cuando fue incentivado por su madre y su abuela en cuestiones paranormales.

Robbie Williams contó al medio: “Cuando crecí, fuera de la habitación de mi madre había un estante de libros, y en esos libros había folklores y cuentos de hadas. Creo que mi madre se consideraba a sí misma como una bruja blanca. Así que había todo ese tipo de libros interesantes que expanden la mente”, razón que lo hizo apasionarse por los extraterrestres y la posibilidad de que una civilización de otro mundo esté visitándonos.

Robbie Williams reveló que heredó la creencia en los ovnis y marcianos de su mamá.

“Mi posición en todo esto es que mi mente está abierta y todo está sobre la mesa. No creo en nada, pero si la gente quiere venir y decir que les han pasado cosas, les digo: ‘Bueno, eso es interesante’. Pero no es una colina en la que voy a ir y morir. No puedo decir que esté sucediendo porque nadie lo sabe”, remarcó seriamente Robbie Williams sobre el fenómeno extraterrestre.

El cantante británico recordó: “Mi primera experiencia se remonta al Hotel Beverly Hills. Estábamos una chica y yo en dos tumbonas en el jardín de mi habitación mirando las estrellas. Entonces, de repente, en silencio sobre nuestras cabezas, apareció lo que solo puedo describir como un objeto cuadrado”, dijo Robbie Williams sobre un hecho que cualquier persona mantendría fresco en su memoria.

Robbie Williams vivió una experiencia de adolescente que no podrá olvidar en toda su vida: miraba el cielo de noche y vio un OVNI.

Para cerrar el ex Take That describió la nave: “Era negro mate y tenía rayas amarillas y negras. Apareció en silencio, podría haberlo golpeado con una pelota de tenis. Luego, se fue flotando”, sostuvo Robbie Williams que al mismo tiempo confesó que en el momento del avistamiento él se encontraba totalmente sobrio y no había consumido alcohol o sustancias que podrían haberlo hecho imaginar este encuentro fuera de lo común.