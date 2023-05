La increíble revelación de Miley Cyrus sobre Liam Hemsworth

El 12 de enero de 2023 se lanzó un nuevo himno al amor propio que todavía permanece en el puesto número uno de los principales rankings del mundo. Flowers de Miley Cyrus es una carta de despedida, de soltar historias que ya tienen su punto final hace rato y, también, de aprender a estar a solas con una misma y quererse muchos más de lo que pueden hacerlo los demás, nada de despecho, sólo reconciliación con aquellas partes nuestras que creíamos rotas. Ahora, la ex Hannah Montana hizo una increíble revelación sobre su vínculo con Liam Hemsworth y sorprendió a todos.

“No borraría mi historia, ni quisiera que se borre”, dijo la cantante de Flowers, de 30 años, en una entrevista con British Vogue sobre el final de su relación de 10 años. “Tener una vida interesante hace que la narración sea interesante”. Cyrus y el actor de Los juegos del hambre, de 33 años, comenzaron a salir cuando trabajaron juntos en la película de 2010 La última canción. La pareja fue noticia mientras salían de vez en cuando hasta que Hemsworth le propuso matrimonio en junio de 2012. La cantante de Midnight Sky y nativo de Australia cancelaron su compromiso en septiembre de 2013.

Miley Cyrus reveló que no se arrepiente de su historia con Liam Hemsworth.

Después de unos años separados, la pareja reavivó su romance en 2016 y se mudaron juntos. En diciembre de 2018, Cyrus y Hemsworth se casaron en una ceremonia íntima en su casa de Tennessee. En agosto de 2019, la pareja se separó definitivamente después de ocho meses de matrimonio, Hemsworth solicitó el divorcio citando "diferencias irreconciliables" como el motivo de la ruptura.

“Liam y Miley acordaron separarse en este momento”, dijo un representante de la actriz de Hannah Montana en un comunicado a Us Weekly en ese momento. “En constante evolución, cambiando como socios e individuos, han decidido que esto es lo mejor mientras se enfocan en sí mismos y en sus carreras. Todavía siguen siendo padres dedicados a todos los animales que comparten mientras se toman amorosamente este tiempo separados. Respete su proceso y privacidad”.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron en la película La última canción.

Después de su ruptura, surgieron rumores de que la razón de su divorcio se debió a una infidelidad después de que se viera a Cyrus saliendo con Kaitlynn Carter. La intérprete de Can't Be Tamed, que más tarde salió con Carter, de 34 años, durante un mes, recurrió a Twitter para aclarar las cosas.

“Una vez que Liam y yo nos reconciliamos, lo dije en serio y me comprometí”, escribió en un largo hilo de redes sociales en agosto de 2019. “No hay secretos para descubrir aquí. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. Crecí frente a ti, pero la conclusión es que he crecido. Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por ser infiel. Liam y yo hemos estado juntos durante una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré”.

El hit del momento, Flowers de Miley Cyrus, fue lanzada el día que Liam Hemsworth cumple años.

La estrella de Isn't It Romantic y el intérprete de The Climb finalizaron su divorcio en enero de 2020. Más recientemente, Cyrus lanzó su himno de ruptura Flowers, que los fanáticos interpretaron como un tema dirigido a Hemsworth, ya que se lanzó en el cumpleaños de su ex en enero.