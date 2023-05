Charlize Theron está en pareja: quién es su nuevo novio modelo

Charlize Theron es sin dudas una de las mujeres más bellas de Hollywood. Así ha sido desde siempre, desde que arribó a la industria, por lo cual no es llamativo que siempre haya estado bajo la mira de grandes galanes. Y si bien en los últimos años había estado soltera, recientemente sorprendió al mostrarse con su nuevo novio.

Sin ocultar el feliz presente personal y sentimental que atraviesa, Charlize Theron fue vista el pasado domingo con su nueva pareja: Alex Dimitrijevic. Se trata de un atractivo modelo que se dedica a la industria del diseño.

Las fotos de Charlize Theron junto a su nuevo novio.

Ambos fueron captados a la salida de un restaurante después de disfrutar un cálido almuerzo, para luego salir del local tomados de las manos y caminar por las calles de Los Ángeles.

La actriz de 47 años lució un look súper casual para esta cita: pantalón holgado, sweater, sandalias y unos lentes negros. Por su parte, él optó por llevar un outfit bastante cómodo también: camisa estampada, jeans y zapatillas.

Con su habitual simpatía y su encantadora sonrisa, a Charlize Theron se la pudo ver muy a gusto y alegre ante los paparazzis que se acercaron al negocio para fotografiarla. Definitivamente, se encuentra en un momento pleno y no tuvo inconvenientes de que le tomen dichas imágenes junto a su nueva pareja.

El nuevo amor de la actriz modeló para marcas como Malbon Golf, AG Green Label, The Elder Statesman y Combo Boxing, siendo parte de la reconocida agencia Next Models. Más allá de su rol en el modelaje, mantiene un muy bajo perfil.

Alex Dimitrijevic es el nuevo novio modelo de Charlize Theron.

Alex Dimitrijevic es el primer novio que blanquea la intérprete luego del breve romance que sostuvo con Gabriel Aubry hace casi un año, y luego de la relación de alto perfil con Sean Penn, con quien terminó de manera muy abrupta.

"Hace muchos años que no estoy en pareja y nunca me quise casar. No es algo que me resulte duro porque ese deseo nunca estuvo en mí. Esa es mi verdad", confesó Charlize Theron en 2019, explicando que nunca soñó con casarse, que no hay nada extraño en ello y que eso es "un peso que está colocado más sobre la mujer".