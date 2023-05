¿Niño o niña? Christian Nodal tuvo un desliz y reveló el sexo de su bebé

Desde que confirmaron la noticia del embarazo de Cazzu cuando la trapera lo anunció en un show días atrás, la vida de Christian Nodal y su pareja pasó a estar mucho más de lleno dentro del foco de atención de los medios. Ahora todas las incógnitas pasan por seguir de cerca esta dulce espera, aunque por estas horas se dio a conocer un bombazo con la revelación del sexo del bebé en camino.

Y todo esto nos lleva a un reciente testimonio de Christian Nodal, que sin querer y como parte de un acto fallido habría confirmado el sexo de bebé. Se tratará de una niña, luego de un furcio que tuvo él al revelar esta teoría.

Por estas horas, el cantante de regional mexicano ofreció una entrevista en la cual dio detalles del embarazo de la cantante así como la drástica decisión que tomará respecto a sus tatuajes como una nuestra de amor a su ahora (¿confirmada?) hija.

Durante una conferencia de prensa en cuestión, la cual tuvo lugar en Colombia, el artista habló sobre sus planes a futuro, en los cuales reveló que quiere abrir una tienda de tatuajes en Los Ángeles. Además dijo que, por amor a su bebé, desea quitarse los que tiene en la cara. Fue entonces cuando dijo algo que no pasó desapercibido.

"Voy a abrir un Tatto Shop en Los Ángeles también. Pasa que me gustaría que mi hija conozca, que conozca mi carita”, confesó Christian Nodal mientras respondía las preguntas que le hacían.

Luego agregó que “gracias a Dios pasa que los tatuajes se borran, todo tiene solución menos la muerte”, sin embargo el programa advirtió este desliz del mexicano y quiso confirmar sus dichos. De todas formas, él desvío el tema.

Christian Nodal y Cazzu se convertirán en padres.

“No, no lo sabemos, pero ahí, yo estoy haciendo fuercita, siempre he querido una niña, pero si es niño no pasa nada”, intentó justificarse Christian Nodal, que pudo haber sido un simple error por su fuerte deseo o directamente haya brindado una información clave del embarazo de su mujer.