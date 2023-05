El primer trabajo de Beyoncé antes de convertirse en una exitosa estrella de la música

Sucede con la mayoría de nuestros ídolos: hoy son estrellas reconocidas en todo el mundo y consagradas en lo que hacen pero ni imaginamos cómo fueron sus infancias y adolescencias, cuáles fueron las puertas que tuvieron que tocar y los pasos que hicieron para llegar hasta donde hoy se encuentran. El caso de Beyoncé es muy emotivo; la cantante reveló que su primer trabajo fue ser barrendera en el local de belleza de su madre y, que a partir de allí, no sólo generó un vínculo impensado con el arte, sino también con lo que implica para las personas afrodescendientes el cuidado de su cabello.

Como si tratara de recordarle a sus millones de fanáticos alrededor del mundo que, sin importar que en la actualidad es una súper estrella de la música, Beyoncé hizo una peculiar confesión en su cuenta de Instagram sobre el que podría considerarse como su primer trabajo: el de barrendera en el salón de belleza que tenía su mamá Tina Knowles.

De esta forma y mientras conquista el mundo con su gira de conciertos Renaissance, que debutó el fin de semana pasado en Estocolmo, Suecia, la cantante estadounidense de 41 años recordó los años de su niñez y adolescencia cuando, en el mismo negocio de su mamá, ella y sus compañeras de la primera alineación de Destiny’s Child tuvieron como público a la clientela de Tina.

“¿Cuántos de ustedes sabían que mi primer trabajo fue barriendo pelo en el salón de mi mamá?”, escribió la intérprete de éxitos como Crazy in love y Break my soul en su cuenta de Instagram, en la que compartió una foto suya, una de su hija mayor Blue Ivy Carter y el mensaje con letra manuscrita en el que cuenta esta anécdota de sus años de formación.

Al recordar en sus redes sociales que su primer trabajo fue barriendo el pelo en el salón de belleza de su mamá, Beyoncé dejó ver la importancia que tiene el pelo para ella y las mujeres afroamericanas y cómo este aspecto, en apariencia estético, tuvo para ella un significado social y cultural, en los años en que comenzó a desarrollar su talento musical.

“Destiny’s Child tuvo sus inicios al actuar para los clientes mientras les hacían el pelo. Estuve expuesta a muchos tipos de mujeres emprendedoras en el salón. Vi de primera mano cómo las formas en que cuidamos y celebramos el pelo puede impactar nuestras almas de forma directa”, recordó la cantante y actriz, quien al hablar de esta actividad reconoció la importante labor que hacía su mamá con sus clientas.

“La vi sanar y ser de ayuda para muchas mujeres”, enfatizó Beyoncé sobre el trabajo de su mamá, Tina Knowles, al frente de su salón de belleza. En este sentido, todo parece indicar que la cantante está preparando un nuevo proyecto empresarial que tiene que ver, precisamente, con el mundo de la belleza y el cuidado del pelo, según las palabras con que remató el mensaje en el que habló de sus inicios profesionales.

“Luego de haber aprendido mucho en mi propia travesía con mi pelo, siempre había soñado con continuar su legado y no puedo esperar a que descubran lo que he estado creando”, finalizó. A lo largo de su carrera, Beyoncé ha lucido una variedad de estilos en su pelo que van de las ondas, un liso total o el afro hasta las trenzas o dreads, que ha llevado en tonos castaños oscuros, claros y rubios, con los que ha reforzado su influencia en el mundo de la moda y la belleza al imponer looks que se vuelven tendencia entre sus seguidoras.