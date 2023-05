Dejando al descubierto su abdomen tonificado, Jennifer Lopez lució un outfit pastel de escote pronunciado

A sus 53 años, Jennifer Lopez es el claro ejemplo que se puede llegar con un físico perfectamente trabajado con una rutina de entrenamiento, descanso y buena alimentación y es posible lucir el outfit que desees para cada ocasión. En el estreno de su nueva película para Netflix, The Mother, la Diva del Bronx desfilo por la red carpet con un conjunto color pastel que marcó cada una de sus curvas y que a sus seguidores les fascinó.

Jennifer Lopez es una de las actrices de Hollywood que más cuida su forma física y es en gran parte porque es su cuerpo el que más repercusión da en la pantalla y en las redes sociales, donde es una de las mujeres más aclamadas. A la Diva del Bronx es más fácil verla en los gimnasios que en las calles. Para Jennifer Lopez cuidarse no es solo un hábito de salud, sino que es parte de su trabajo. Desde luego que cada rutina, está reflejadas en sus cuentas virtuales.

Jennifer Lopez impactó con su outfit color pastel con su abdomen al descubierto.

Recientemente Jennifer Lopez se lució en la alfombra roja de la película The Mother. El evento tuvo lugar en el Westwood Village, de Los Ángeles y su look dejaba a la vista su tonificado abdomen, centro de todas las miradas.

Jennifer no estuvo solo, y como en todo lo que hace, posó junto a su esposo, Ben Affleck, muy elegante también y fue una de las más aclamadas. Para la ocasión, JLo estrenó un look en color crema compuesto por un bralette de lentejuelas realizado en el mismo tejido que las otras dos prendas que componían el atuendo: una falda larga y un abrigo largo estilo blazer.

Para el estreno de The Mother, Jennifer Lopez se presentó con un outfit color pastel que fue el centro de todas las miradas.

La apuesta de la estrella estadounidense se completó con un bolso en el mismo color que el look y unos aros de largos de brillantes con brazalete a juego. El outfit de la actriz y cantante no pasó desapercibido, sobre todo por el maquillaje. El makeup de Jennifer Lopez fue ahumado en tonos tierra para los ojos y unos labios en color nude. El cabello semirrecogido, que dejaba su rostro despejado, fue otro de los aciertos del look.

No caben dudas que, con este atuendo, Jennifer Lopez dejó muy claro que por más que los años pasen y nuevas personalidades se consagren, ella sigue teniendo un físico envidiable que nunca ha dudado en enseñar.

Jennifer Lopez fue acompañada por Ben Affleck a la presentación de The Mother.

Lejos de los cuerpos normativos y la delgadez extrema que tienen sus colegas en Hollywood, la esposa de Ben Affleck lleva años reivindicando las curvas y los cuerpos tonificados. Su publicación en Instagram, que tuvo algunas de las fotos de la noche, se colmó de comentarios cariñosos y ya supera los 430 mil likes por parte de sus más de 244 millones de seguidores.