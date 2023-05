Natti Natasha inauguró su flamante restaurante en Miami y estos son los platos que se podrán disfrutar allí

Natti Natasha no se encuentra en el mejor momento de su vida ya que todavía lleva a cuestas la detención de su marido Raphy Pina por tenencia de armas. La cantante no deja de recordarle a sus fans lo mucho que lo extraña pero los días no dejan de llegar y para apalear las heridas está cumpliendo algunos de sus sueños más deseados que contrarrestan todo lo malo y equilibran la balanza: acaba de inaugurar un restaurante exclusivo en Miami donde los platos principales serán bien latinos.

A través de su cuenta de Instagram, Natti Natasha mostró el flamante restaurante que inauguró en sociedad con Sugar Factory para abrir una locación en Miami Beach en el histórico Firestone Garage. Este establecimiento no es apto para todo tipo de bolsillos, sino que ofrece un menú con platillos extravagantes junto con una nueva cocina de fusión latina.

"Estoy abriendo mi primer restaurante junto a Sugar Factory en Miami Beach. Más que un proyecto que tenía guardadito conmigo, [es] un sueño que me tiene volando y que sé que les va a encantar", ha contado Natti Natasha junto a un video de su sueño, tal como lo define. De acuerdo al video que mostró, tanto la decoración del lugar como la presentación de los platos y tragos es acorde a un local muy lujoso.

Según ha contado Natti Natasha en algunas entrevistas, las propuestas de cócteles tiene una fuerte impronta latina. El melón, que forma parte de sus recuerdos dominicanos está presente, así como otras frutas y también los dulces. Un espumante, su preferido, está disponible para todos aquellos que quieran probarlo.

El restaurante de Natti Natasha pic.twitter.com/B01k6fPaP4 — ShowMundial (@ShowmundialShow) May 14, 2023

Pero además, el nuevo local de Natti Natasha tiene una pared de neón que dice ‘Rosé All Day by TASHA’, con la intención de tomarse una selfie y compartir la experiencia con amigos a través de las redes sociales, el canal favorito para mostrar experiencias y dejar buenos comentarios. Hay que remarcar que el espumante de la cantante es la estrella de los cócteles pero no está reservado para situaciones especiales, sino que se puede disfrutar cualquier día de la semana durante el brunch.