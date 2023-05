Así es el lujoso departamento de Madrid en el que vive Amber Heard

Nada salió según lo planeado, y luego de perder el juicio por difamación en el que enfrentó a su ex esposo, Johnny Depp, Amber Heard decidió hacer un cambio radical en su vida. Abandonó todos sus proyectos, cruzó el océano y comenzó de cero en Madrid, España, junto a su pequeña hija Oonagh y una de sus más queridas amigas. Ahora es captada por los paparazzis paseando muy a gusto por las calles madrileñas, entablando vínculos con sus nuevos vecinos ya que maneja muy bien el idioma español y disfrutando de su lujosa casa emplazada en un barrio muy top.

Amber Heard no es una celebridad que pueda pasar desapercibida después del escándalo mediático que protagonizó con su ex pareja, Johnny Depp, al que denunció por abusos y maltratos en un artículo en The Washington Post motivo que derivó en un juicio por difamación de parte del actor de Piratas del Caribe, que terminó ganando aquel enfrentamiento en el terreno legal, dejando muy mal parada a la intérprete de Mera en el Universo Extendido DC.

Amber Heard volvió a comenzar su vida en Madrid, España.

Tal vez por este motivo es que Amber Heard dejó Hollywood sin tener aparentes intenciones de volver a las luces y los primeros planos. Actualmente la joven actriz está disfrutando de Europa, más precisamente España, donde se siente cómoda porque domina a la perfección el castellano y está a gusto con la gente de ese lugar donde por el momento se la ve alejada de cualquier clase de escándalo.

En primera instancia pudo vérsela en la localidad de Costitx donde en más de una ocasión fue a hacer compras junto a su hija Oonagh. Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado para la joven que al día de hoy estaría en otra parte de España, más precisamente en Madrid, El Viso, donde está viviendo en un chalet de los años 60 con 200 metros cuadrados valuado en más de 1 millón de euros como pudo averiguar el programa Socialité.

Amber Heard se encuentra en el país europeo rehaciendo su vida más tranquila junto a su hija Oonagh.

La presencia de Amber Heard en este lugar, por supuesto, no pasó por alto y en más de una oportunidad los fans se acercaron a ella con la intención de pedirle una foto o un autógrafo. Incluso El Programa de Ana Rosa hizo un seguimiento especializado de la estrella de Hollywood en lo que es un día cualquiera para la blonda en Madrid. Por el momento se puede decir que está feliz en esta parte del mundo.

El departamento de Amber Heard se ubica en un barrio residencial de Madrid.

Una amiga suya aclaró que Amber Heard regresará a Hollywood en el “momento adecuado” y con “el proyecto adecuado”. Mientras tanto disfruta de un barrio frecuentado por famosos como Mar Flores y Xabi Alonso además de que muchas personalidades han residido en el lugar: Antonio Gala, Ortega y Gasset, Isabel Preysler, Juan Abelló, Carmen Sevilla, Narcís Serra y Juan Benet, entre otros.