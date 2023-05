Nailea Norvind, actriz mexicana de extenso recorrido en telenovelas, se mostró en público muy romántica con un joven argentino llamado Patricio Mercades, quien es artista plástico y fotógrafo.

La situación se dio luego de la obra Carne, que la propia Nailea Norvind protagonizó en el Teatro Helénico de la capital mexicana. En esa presentación, Norvind estuvo arriba del escenario junto a Jesusa Ochoa, Adrián Ladrón y Hernán Mendoza. Allí, el público pudo observar a la artista a los besos y abrazos con el hombre argentino, quien hasta ahora es desconocido.

El detalle es que el argentino tiene 36 años, mientras que la actriz de "Amigos y rivales", "Rebelde" y "Mujer de madera", entre otras tantas producciones, cuenta con 53 años de edad, habiendo nacido el 16 de febrero de 1970.

Gracias a esta diferencia de 17 años, la pareja llevaría ya un tiempo intentando ocultarse de los medios. Es cierto que los paparazzis siempre están al acecho, pero al parecer la mexicana que actuó en "Muchacha italiana viene a casarse" y en "La candidata" está hace ya un año y medio en romance con el argentino y viven juntos.

Además, hace ya más de un año Nailea Norvind había sido captada por fotógrafos, mientras acompañaba a su pareja a una consulta oftalmológica. En esa ocasión, se encontraba esperando afuera de un hospital de Interlomas, en Ciudad de México.

"Me siento absolutamente plena, tanto a nivel personal, como profesional, no le puedo pedir más a la vida", afirmó la estrella que trabajó en telenovelas como "Abismo de pasión" y "Lo blanco y lo negro".

De los amores más polémicos: este es el nuevo novio de Nailea Norvind.

Nailea Norvind nunca tuvo tapujos

Hace un año, la actriz nacida en Ciudad de México anunció en rueda de prensa que es bisexual, una orientación no tan popular en las personas de su edad. "No es que esté siendo algo nuevo ni diferente, ni siquiera he tenido una relación con una mujer, solo digo que la bisexualidad esta en mí. Viva la libertad y el amor".

"Desde antes de los griegos, todos en la humanidad somos bisexuales. Siempre he sido un ser libre y veo el potencial en todos". Además, había aclarado en su momento que si aparecía una mujer que le guste, iba a estar dispuesta a enamorarse.