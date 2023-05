La razón por la que Susan Sarandon fue arrestada en Nueva York

A esta altura, no nos parece insólito leer o escuchar que Susan Sarandon fue arrestada en medio de una protesta. La actriz de 76 años es conocida no sólo por su versatilidad única en la actuación sino también por unirse a diferentes manifestaciones que buscan mejorar, ganar o promover derechos igualitarios. En esta oportunidad, un grupo de camareros se movilizó por las calles de Nueva York por el ajuste del salario mínimo que no aumente desde 2016 y a la artista no le temblaron las manos para unirse al reclamo.

La estelar de la película Quédate a mi lado se unió a las protestas del grupo de activistas Por un Salario Justo que buscan incrementar el sueldo mínimo del personal de servicio en restaurantes, que desde 2016 no ha tenido un aumento. De acuerdo con el medio Page Six, Sarandon fue privada de su libertad junto con otras ocho personas que participaban en las protestas, y tras dos horas de arresto pudo irse a su casa luego de pagar una fianza cuya cantidad no fue revelada.

Susan Sarandon fue detenida en Nueva York tras unirse a la protesta de un grupo de trabajadores de restarantes.

Access Hollywood, por su parte, difundió a través de sus redes sociales las imágenes del momento de la detención de Susan. A fin de explicar cómo ocurrieron los hechos, la Policía del Estado de Nueva York dijo que dieron indicaciones a los activistas para moverse de lugar por su seguridad, pero ante su negativa tuvieron que ser arrestados.

“Se les ordenó varias veces que se trasladaran a un lugar más seguro, pero ocho de los miembros del grupo se negaron y solicitaron ser arrestados. Cada uno tuvo un cargo de alteración del orden público, que es un delito de nivel de violación. Todos han sido procesados y liberados con boletos de comparecencia retornables al Tribunal de la Ciudad de Albany en una fecha posterior. Los nombres no se darán a conocer debido al nivel de ofensa”, precisaron las autoridades.

Susan Sarandon siempre se une a las protestas que considera justas.

Hasta el momento, Susan Sarandon no se ha pronunciado con respecto a su detención pero sabemos de ante mano que si ella estuvo marchando codo a codo con los trabajadores apoyaba fielmente su reclamo.