Daniella Navarro habla del padre de su hija: “hay hombres que si no eres pareja, no es papá”

En una reciente entrevista con Carlos Adyan para el programa “En casa con Telemundo", Daniella Navarro, quien fue una de las participantes más polémicas en la segunda edición del reality show “La Casa de los Famosos”, habló sin filtros sobre el padre de su hija, el beisbolista venezolano Ugueth Urbina, y de cómo es su vida de madre soltera.

"Lo más complicado para mí es continuar la historia de papás felices. Vengo de una crianza maravillosa, de una mamá soltera que me enseñó cómo hacerlo, entonces lo difícil o complicado lo disimulamos con una sonrisa para que ella no se dé cuenta", expresó la actriz venezolana.

Daniela Navarro y el padre de su hija, el jugadore de beisbol venezolano, Ugueth Urbina

Ante el cuestionamiento del conductor si es que su hija tiene contacto habitual con su padre y si sigue hablando con él, Daniella se sinceró. "El contacto no existe, pero no porque yo no quiera, no porque yo le ponga una condición económica ni muchísimo menos, nada, pero muchas veces hay hombres que si no eres pareja no es papá y esto espero que mi hija no lo vea y si lo ve que lo vea grande", respondió Navarro.

Asimismo, la ex participante de “La Casa de los Famosos” reconoció que para evitar que la niña sufra le cuenta una realidad disfrazada. "Le repito notas de voz, 'mira, papi está pendiente de ti, papi esto, papi lo otro', pero la realidad es que no es y quizá yo lo estoy haciendo mal, quizá yo me convertí en una mentirosa para no ver a mi hija sufrir, pero no me importa", aseguró Daniella.

Daniella Navarro habló como nunca de Ugueth Urbina, el padre de su hija.

Carlos Adyan profundizó sobre lo que hubiera deseado Daniella. "¿Te hubiese gustado que fuese distinto?", preguntó el presentador puertorriqueño.

"Me encantaría que fuese distinto, que él entienda que el amor que yo siento por él simplemente se transformó como el padre de mi hija y que en su vida él puede imaginar que yo lo vaya a condicionar o que le vaya a poner precio, para nada. Yo lo único que quiero es que seamos papás de Uguiella", aseveró Daniella.

Por otra parte, su noviazgo con el actor argentino Nacho Casano, a quien conoció y se enamoró mientras participaban en el exitoso reality show, va viento en popa. "Va súper bien. Todo va bien, gracias a Dios", comentó sobre su relación sentimental.