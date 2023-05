Dos décadas después reaparecen los rumores: ¿existió un romance entre Britney Spears y Colin Farrell?

Desde que Britney Spears se liberó de la tutela de su padre, volvió a revolucionar el mundo del espectáculo, las redes sociales, incluso, la estabilidad emocional de sus fanáticos. En los últimos meses, la Princesa del Pop siguió escribiendo capítulos de su vida para plasmarlos en lo que será su autobiografía, una de las obras literarias más esperadas de este siglo. Es que la cantante recuperó su autonomía, se casó y esta proyectando volver a la música que es lo que más le gusta pero antes de todo lo que falta, decidió publicar este libro que promete no tener pelos en la lengua y contar lo que nadie sabe, como su supuesto romance con el actor Colin Farrell.

Las memorias abordarán fundamentalmente el auge y caída de la Princesa del Pop, la conflictiva relación que mantiene con su familia y, sobre todo, esos 13 años de tutela judicial que la privó de sus derechos y otorgó el control de todos los aspectos de su vida a su papá Jamie Spears. Al papá de la diva del pop se le acusa ahora de haber abusado de ese poder para lucrar con el patrimonio de su famosa hija.

En su libro de memorias, Britney Spears contará su verdadero vínculo con Colin Farrell.

Fuentes de su entorno aseguran, además, que la cantante quiere poner fin a otros asuntos pendientes, como los rumores sobre ciertos episodios de su vida sentimental. De forma más concreta, la intérprete, quien se casó el año pasado con su novio de los últimos siete años, Sam Asghari, estaría más que dispuesta a "contar toda la verdad" sobre el supuesto romance que habría mantenido con el actor Colin Farrell hace unos 20 años.

En su momento, él insistió en que sólo eran buenos amigos, pero sorprendió que decidiera llevar a Britney como invitada al estreno de una de sus películas, en el año 2003. También se dice que el intérprete irlandés, uno de los actores más atractivos y rebeldes de Hollywood por esos tiempos, envió una calcomanía a la estrella del pop cuyo texto decía: "Toca la bocina si te has acostado de Colin Farrell", como si fuera un certificado de calidad.

En su momento, Colin Farrell aseguró que eran solo amigos, pero Britney Spears cuenta otra versión.

Con este trasfondo, resulta comprensible que Britney necesite aclarar qué hay de cierto o no en esos rumores. "Fue una época complicada y ha sido difícil resumir todos esos recuerdos y desafíos para el libro. Britney tuvo muchas aventuras como mujer soltera que era, incluyendo la que tuvo con Colin. Y está decidida a escribir sobre ello, presentarlo desde su perspectiva. Lleva mucho tiempo deseando contar toda la verdad", aseguró un miembro implicado en el proyecto al diario The Sun. El informante adelantó que la versión de los hechos que presentará Britney no será precisamente benévola con el Colin Farrell de esos años.

Britney Spears asegura que sí tuvieron un romance con Colin Farrell.

"A la gente se le olvida que Britney era inocente y no tenía mucha experiencia con los chicos. Cuando tuvieron ese idilio, ella acabó muy decepcionada por lo desconectado que estaba de la realidad. Le impactó que todo se lo tomara a broma. Y cuando llegó calcomanía, a Britney le dolió especialmente y se enfureció mucho. Odiaba que la gente se burlara de ella", adelantó la fuente.