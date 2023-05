Varias celebridades quieren impedir que el libro de memorias de Britney Spears sea publicado, ¿qué esconden?

Todos somos conscientes que Britney Spears a sus 41 años ha vivido 10 vidas distintas, al menos, desde el momento que comenzó su carrera. Este otoño estaba planeado el lanzamiento de su libro de memorias en el que relata algunas escenas de su infancia, su primer encuentro con la fama, su noviazgo con Justin Timbarlake, la guerra familiar por su tutela legal y su casamiento con Sam Asghari. Sin embargo, varias personalidades del espectáculo han enviado cartas documento para impedir que sus nombres figuren en dichas páginas. ¿De quiénes se tratará?

El US Sun informó que la editorial Simon & Schuster recibió varias "cartas legales fuertemente redactadas" de varias personalidades de alto nivel que temen lo que haya escrito la intérprete de Toxic. “Britney es brutalmente honesta en el libro, hay mucha gente nerviosa”, dijo una fuente al medio. “Personas que conocen a Britney y que temen lo que ella ha escrito y han enviado cartas legales a los editores”.

Varias celebridades quieren evitar que el libro de memorias de Britney Spears sea publicado.

La fuente agregó que no solo "no hay movimiento" en el libro "por el momento", sino que también hay nuevas preocupaciones sobre cuándo "podrá salir eventualmente". Aunque el informe no menciona nombres, la artista de 41 años salió con Justin Timberlake y estuvo casada con Kevin Federline.

Su boda con Sam Asghari también contó con muchas personalidades importantes, incluidas Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez y Drew Barrymore. Hasta el momento, ni los representantes de Simon & Schuster ni los de Britney Spears han hablado al respecto. El libro de la estrella de Crossroads, que los expertos en publicaciones describieron como un “éxito de ventas instantáneo e innovador”, estaba programado para publicarse en otoño.

Uno de los grandes temas de su libro es la relación de Britney Spears con Justin Timberlake.

“El libro de Britney es una historia de triunfo”, dijo una fuente al sitio de noticias Page Six. “Cubrirá sus momentos más vulnerables, su infancia, siendo una niña pequeña con grandes sueños, su ruptura con Justin Timberlake, el momento en que se rapó la cabeza y su batalla con su familia por su tutela”.

"También es una historia de supervivencia, de cómo salir de la tutela paralizante para encontrar la felicidad con su esposo Sam Asghari", agregó. Britney Spears trabajó con el escritor Sam Lansky para perfeccionar sus memorias, que accedió a escribir después de firmar un contrato de 15 millones de dólares.

La Princesa del Pop también habla de su relación con su marido Sam Asghari.

La cantante de Lucky ha mencionado su libro en varias publicaciones de Instagram y en un momento reveló que tenía "tres versiones diferentes" del mismo.