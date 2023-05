Robert De Niro fue padre por séptima vez a sus 79 años

Cada vez que el nombre de Robert De Niro acapara los titulares, definitivamente se trata de un suceso grande. Es que es una figura legendaria para la industria cinematográfica, fue partícipe de las películas más taquilleras de la historia, Hollywood lo apadrina y lo sobreprotege por encima de muchos otros actores porque es uno de los mejores de su generación y, también, de ésta. El hecho que revolucionó a los medios de comunicación fue la confirmación por él mismo del nacimiento de su séptimo hijo a sus 79 años. ¿Qué tal?

Robert De Niro sorprendió esta semana con un inesperado anuncio: se convirtió en papá de su séptimo hijo. El ganador del Oscar, de 79 años, confirmó la noticia en una entrevista con Entertainment Tonight Canada. Cuando la reportera le hizo una pregunta sobre los “seis hijos” del actor, De Niro la corrigió y respondió: “Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé”.

Robert De Niro se encuentra de novio con Tiffany Chen, una instructora de artes marciales, quien levantó sospechas de embarazo hace algunos meses.

El representante del actor también confirmó la noticia, sin embargo, no compartió el nombre ni el sexo del recién nacido. De Niro no reveló la identidad de la mamá del pequeño, pero su novia actual, Tiffany Chen, levantó sospechas de que estaba embarazada en una cena el mes pasado. Al intérprete se le vinculó por primera vez con la instructora de artes marciales con sede en Nueva York en 2021 cuando la pareja celebró el cumpleaños número 78 del actor en Francia. La pareja, que trabajó junta en The Intern en 2015, fue vista en un viaje a España al año siguiente.

La estrella de Taxi Driver se convirtió en papá por primera vez en 1971 cuando él y su entonces esposa Diahnne Abbott dieron la bienvenida a su hija Drena, que ahora tiene 51 años. La ex pareja también comparte a su hijo Raphael, de 46 años. Además, Robert De Niro comparte a los gemelos Aaron y Julian, de 27 años, con su ex novia Toukie Smith, así como a su hijo Elliot, de 25 años, y a su hija Helen, de 11, con su ex esposa Grace Hightower.

El actor y Hightower, de 68 años, se divorciaron en 2018 después de más de dos décadas de matrimonio. En 2005, De Niro se convirtió en abuelo cuando Drena le dio la bienvenida a su hijo Leo, que ahora tiene 19 años. El nativo de Nueva York tiene otros tres nietos gracias a Raphael, quien comparte a su hijo Nicholas y a sus hijas Ella y Alexandria con su ex esposa Claudine DeMatos.

Si bien la estrella de Cape Fear es conocido como uno de los mejores actores de todos los tiempos, De Niro le dijo a ET Canada que en realidad no se considera un papá "genial". "Estoy bien", bromeó. “Sabes, mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces, y son respetuosos. Mi hija, tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya sabes. Y mi más joven ahora, eso será más por venir. Pero eso es lo que es”.

En abril de 2019, el ganador del Globo de Oro admitió que la paternidad no siempre es un paseo por el parque , pero trata de enfocarse en los tiempos más felices. “Amo a mis hijos, solo estar con ellos”, dijo la estrella de Casino en exclusiva a Us Weekly en ese momento. "No es fácil. ¡A veces es divertido y amas a tus hijos, y otras veces quieres matarlos! Luego, cuando tienes buenos momentos, te olvidas de los que no fueron buenos”.

El actor ha sido abierto a lo largo de los años sobre cómo es criar niños birraciales como un papá blanco, y le dijo a Jimmy Fallon en 2020 que da "ciertas cosas por sentado" que sus hijos no pueden. Todavía no se sabe el nombre ni el sexo del bebé que acaba de nacer.

“Cuando las personas dicen que les dicen a sus hijos: 'Mantén las manos arriba cuando te detenga un policía, mantén las manos en el volante, no hagas un movimiento repentino, no pongas las manos debajo, no hagas esto', entiendes eso”, dijo De Niro durante una entrevista en The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon que se emitió poco después del asesinato de George Floyd. "Eso asusta. Eso tiene que cambiar”.