El sorpresivo gesto que tuvo Thalía con su marido, Tommy Mottola

Hace meses Thalía enfrenta rumores de divorcio porque no se la había visto públicamente con su marido Tommy Mottola desde abril de 2022. Si bien no se descarta una crisis matrimonial, la cantante cerró la boca de todos los charlatanes al presentarse al evento Mujeres Latinas en la Música junto con el productor. La mexicana recibió un premio destacable que no sólo compartió con sus hijos sino también con el amor de su vida y le dedicó unas cariñosas palabras.

Desde hace algunos meses, Thalia ha estado envuelta en rumores que apuntan a que se separó de Tommy Mottola luego de más de 22 años de matrimonio. Sin embargo, este fin de semana la mexicana acabó de una vez por todas con las especulaciones: se dejó ver públicamente junto a su esposo luego de más de un año de no hacerlo. Su última aparición en pareja había sido en abril de 2022 durante un evento en Casa Cipriani.

Thalía ganó el premio Poderosa Global de Mujeres Latinas en la Música organizado por Billboard y se lo dedicó a sus hijos y a Tommy Mottola.

Fue durante el evento Mujeres Latinas en la Música, organizado por Billboard, que la intérprete mexicana le dedicó su premio a Tommy y a sus hijos Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro.

Thalia subió al escenario para dedicarle a su esposo el premio Poderosa Global, que recibió la noche del sábado y, de paso, le lanzó un piropo que sonrojó al empresario que se encontraba entre el público. “Le dedico este premio a mi familia, a mi amor, mi Tommy Mottola, estás buenísimo, ¡ay, qué rico! A mis hijos, Saki y Matthew un beso gigante, a mi madre que está aquí conmigo”, expresó Thalia al recibir el reconocimiento.

Además de ser reconocida con el premio Poderosa Global en los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2023, Thalia fue la encargada de inaugurar la gala con un remix de éxitos como Desde esa Noche, Equivocada, No me Acuerdo y Amor a la Mexicana, entre otros temas.

La verdadera realeza latina: Shakira y Thalía juntas

Shakira fue reconocida como Mujer del Año durante la gala de Mujeres en la Música Latina de Billboard. La cantante colombiana aprovechó para mostrar lo emocionada que estuvo durante su encuentro con Thalia.

"¡Con la bella y poderosa @thalia!", escribió Shakira junto a la foto en donde se les puede ver ambas cantantes abrazadas y muy sonrientes. Por su parte, Thalia respondió con un cariñoso mensaje. "Te amo mi Shak! ¡Que rico abrazarnos, ya te extrañaba! Te veo prontito", escribió la artista mexicana.

En los premios organizados por Billboard, se dio el gran reencuentro entre Shakira y Thalía.

El reencuentro de las artistas enloqueció a sus legiones de fans, quienes coincidieron que sería increíble que lanzarán una colaboración musical. "¡Queremos colaboración! Venimos esperando más de 20 años", "La verdadera realeza latina... ¡Dos reinas de nuestro corazón!", "Poder y belleza en una sola imagen", fueron algunos de los comentarios más destacados.