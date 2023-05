Pedro Pascal reveló qué súper famosa de Hollywood hizo que no lo echaran de un VIP

Hay famosos que, en un momento de sus carreras, no se percatan de que lo son y se manejan en ciertas situaciones como si realmente no lo fueran. Algo así le pasó a Pedro Pascal, que contó una anécdota en la que reveló qué súper famosa de Hollywood hizo que no lo echaran de un VIP.

En una oportunidad que pasó por The Tonight Show de Jimmy Fallon, el actor chileno de 48 años contó una anécdota muy graciosa para cuando el conductor le nombró a la famosa en cuestión sobre la primera vez que la conoció, porque ella evitó que lo echaran de un recital de U2.

Pedro ya tenía una larga carrera apareciendo en episodios de muchas series, pero ganó regularidad cuando encarnó a Oberyn Martell en Game of Thrones y cuando obtuvo el papel de Javier Peña en Narcos. Estas producciones mostraron el talento que labró durante años, pero él seguía sintiéndose que no era tan famoso.

“Me invitaron a un concierto de la gira de “Joshua Tree”, fueron David y Dan, los escritores de Game of Thrones, y de alguna manera eran lo suficientemente cool para estar en un lugar en donde gente asombrosa estaba pasando el rato”, empezó la anécdota Pascal e incluyó a la súper estrella dentro de la “gente asombrosa” que mencionó.

“Recuerdo estar ahí y… Era muy idiota. Yo la vi ahí, hablando con alguien, y me puse cerca de ella”, recordó entre risas y con algo de vergüenza. “Hubo un momento donde no estaba hablando con nadie, me mira y me dice: ‘Narcos, ¿no?’”, recordó e hizo una morisqueta que reflejaba la felicidad interna que tenía en ese momento. “Y empezamos a hablar de Narcos”, dijo cerrando el momento, pero no la anécdota.

“El show empezó, y había un espacio muy, pero muy especial desde el cual podía ver el escenario, y pensé que si lograba husmear un poco por ahí, me iban a dejar pasar. No tenía el brazalete verde, ni el rosa, o el que fuera que necesitaba”, contó Pedro aludiendo a que efectivamente no lo dejaban pasar, pero la súper famosa hizo algo al respecto.

Se dirigió ante la persona de seguridad y dijo “él viene con nosotros”, y así fue que Pascal pudo entrar a ese sector. Luego de los aplausos, esperó a que la cámara lo tome y dijo: “¡Gracias Jennifer!”, pues se trataba, ni más ni menos, de Jennifer Lawrence.

La estrella de Los Juegos del Hambre tiene fama de ser una persona muy amable, y tras lo que contó el protagonista de The Mandalorian, Jimmy Fallon dijo que “esa es una amiga que hay que tener”. Es desde entonces que Pedro Pascal tiene una anécdota que le gusta mucho contar.