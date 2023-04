Las fotos inéditas del cumpleaños que Evaluna y Camilo le dedicaron a su hija Indigo

El primer cumpleaños es una fecha significativa para cualquier padre, desde los primerizos hasta los que ya tienen más de uno, e interpela muchas sensaciones. Es por esto que Camilo y Evaluna le dedicaron a su hija Índigo un video con fotos inéditas para celebrar junto con sus seguidores.

El pasado jueves 6 de abril hicieron 365 días desde el nacimiento de la más pequeña del clan Montaner y sus padres han transitado por mucho en este tiempo, desde el hermetismo con la identidad de la niña así como supuestas crisis de pareja cuando se “filtró” su sexo.

Tanto las cuentas de Instagram de Camilo y de Evaluna hicieron una colaboración con una publicación de un video donde el cantante narra un discurso para Índigo acompañado de fotos inéditas y escenas familiares de la pequeña celebración que le hicieron en su patio y su piscina, pero sin mostrar el rostro de la infante, acompañados de una torta conmemorativa.

“Querida Índigo, quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos, porque probablemente mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza”, arrancó la alocución.

La misma continuó con una declaración de lo que desean para su hija: “No te podemos prometer que sea así para siempre, porque si algo no queremos ser es esos papás que quieren proteger a su hija de la tristeza, del miedo, de la rabia”.

“No, nosotros queremos que sientas lo que sea que tú tengas ganas de sentir, que la vida te impacte, te atraviese, te despeluque, te siga dando esos corrientazos de emoción tan tuyos cuando aprietas tus puñitos y todos tus dientes juntos como queriendo haciéndonos saber que no quieres que los momentos se terminen nunca”, exclamó Camilo y completó: “Lo que sí te prometemos es que vamos a estar a tu lado, sintiendo contigo”.

Pero no se quedó ahí, ya que el ensayo sigue haciendo hincapié en la inconsciencia de la bebé, debido a su corta edad: “Ya sé porqué es que no vas a recordar nada de esto cuando crezcas, porque estás tan ocupada exprimiendo la vida aquí y ahora que no te queda tiempo para guardar memorias para volver a visitarlas en el futuro”.

También aprovecha para demostrar la admiración y fascinación que tiene por el fruto de su amor con Evaluna: “Yo quisiera ir por la vida como tú, Índigo: sin pasado, sin noción del futuro. Queremos ser como tú cada día”. Cerrando con la imagen de la torta con velas en forma de letras que componen la salutación en inglés mientras le dice: “Feliz cumpleaños, Índigo”.