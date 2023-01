Mau Montaner asegura que Camilo y Evaluna Montaner están atravesando serios problemas

Las alarmas se han encendido en el matrimonio de Camilo y Evaluna Montaner. Vale recordar que desde la primera vez que fueron vistos juntos, se han convertido en una de las parejas más mediáticas y queridas.

Recientemente, de acuerdo con diversos reportes de los medios hispanos, se ha revelado que estarían con algunos problemas en el hogar y viviendo momentos complicados.

Durante los últimos días se conoció que el amor entre Camilo y Evaluna Montaner no estaría pasando por su mejor momento. Precisamente, una persona cercana a la familia fue quien reveló que últimamente han tenido muchas discusiones en su matrimonio. Sin embargo, ninguno de los protagonistas lo ha confirmado.

Este rumor primero surgió debido a que Mau Montaner, el hermano de la cantante, y su esposa Sara revelaran en pleno vivo un defecto que tendría la feliz parejita y padres de Índigo.

Y es que, es cierto que no todas las parejas tienen costumbres o hábitos que son agradables para el resto, como en este caso sucede con los famosos cantantes.

No se ponen de acuerdo: todos los detalles según Mau Montaner

Al parecer, Camilo y Evaluna Montaner no se ponen de acuerdo en una situación cotidiana. No desechan los utensilios que ya deberían tirarse a la basura y luego terminan acumulándolos en su hogar. Eso sí, no se brindaron detalles de cuáles serían aquellos elementos que guardan.

Mau Montaner confirmó que su hermana Evaluna y su esposo, Camilo, no se están llevando del todo bien.

Mau Montaner específicamente mencionó que acumulan cosas que ya no necesitan. Ambos se niegan a botarlas por múltiples razones, y aunque no dio más detalles al respecto, su esposa Sara también coincidió con él y confirmó frente a las cámaras este secreto. Esto parece gracioso, pero dejó entrever que la pareja no estaría pasando por su mejor momento.

Como si fuese poco, otro de los temas que también han enfrentado los artistas durante las últimas semanas fue la revelación del rostro de su hija, Índigo. Mientras siguen manteniendo al margen la identidad de la pequeña ante los medios y por ello evitan a toda costa que su cara se vea en fotografías y videos, muchos seguidores se lo reclaman.

Sin embargo, esto trajo problemas en el matrimonio porque en el mes de noviembre los paparazzi lograron registrar algo de la pequeña mientras Camilo —en un descuido— caminaba por uno de los pasillos del aeropuerto internacional de Miami. Esas imágenes se volvieron virales rápidamente y terminó siendo cuestionado en la intimidad de la pareja.