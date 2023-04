La millonaria fortuna de Andrea Legarreta y su ex

Después de compartir muchísimos años como pareja, Andrea Legarreta reveló una triste noticia: se separó de Erik Rubin. Aunque ambos formaron una familia muy bella y compartieron momentos únicos de su historia, sintieron que lo mejor era tomar caminos separados y seguir juntos pero desde otra perspectiva.

De esta manera, seguirán teniendo un bello vínculo por sus hijas pero no de una forma romántica. Aunque la pareja ya no se encuentra junta, es imposible negar que el romance que vivieron no los acompañará para toda su vida. Además de compartir un gran amor de años, también comparten una fortuna millonaria que hicieron juntos.

Andrea Legarreta y Erik Rubin cuando aún eran pareja.

Desde hace muchísimos años, Andrea Legarreta se destaca en el mundo de la televisión. Uno de sus trabajos más longevos es Hoy, donde conduce junto a su amiga y gran colega Galilea Montijo. Pero además de eso, la presentadora también se encargó de realizar otros trabajos al mismo tiempo.

Por ejemplo, en sus redes sociales podemos observar que su agenda está repleta de muchos trabajos. Además de ocupar el rol de conductora, también fue la protagonista principal de diferentes spots publicitarios, de campañas de marcas y también de productos de cuidado personal. ¡No hay nada que no pueda hacer!

Además de tener sus propios proyectos personales, cuando estuvo en pareja durante años con Erik Rubin también decidieron apostar por sus ideas y llevar adelante muchos proyectos. De esta manera, llegaron a invertir en su propia cadena de gimnasios. Por supuesto, se convirtió en un negocio súper rentable.

Según los últimos detalles que salieron a la luz, la estrella recibía un total de 150 mil pesos mensuales en Hoy. Debido a que estado 20 años en el programa, es bastante claro que este número seguramente creció con el tiempo y que en su cuenta bancaria de haber una suma de muchos ceros.

Andrea Legarreta y la fortuna que cosechó todos estos años.

Por otra parte, no podemos dejar de lado la cadena de gimnasios que creó con su ex esposo. Con todo lo que logra con sus derechos de imagen, la conducción de dicho matutino y los proyectos empresariales que realizó con su ex amor, se cree que la fortuna que posee en la actualidad Andrea Legarreta es de 3 millones de dólares.

Por supuesto, su fortuna queda en evidencia con la lujosa vida que lleva adelante. En sus redes sociales, la presentadora se anima a mostrar un poco del detrás de escena y abre las puertas a los diferentes hogares que posee. Además de ser dueña de distintas propiedades muy lujosas, también posee ropa de marca, autos y muchas cosas más.