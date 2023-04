Brooke Shields recordó su primera vez en el amor

Hay celebridades que tienen su vida acompañada por las cámaras, principalmente aquellas que, por entrar al negocio a edad temprana, han crecido y madurado bajo la atenta mirada del ojo público. Una de esas personalidades es Brooke Shields, que recientemente recordó su primera vez en el amor.

Nacida el 31 de mayo de 1965 en Nueva York, Brooke tiene su cara en una pantalla desde antes de cumplir su primer año de vida, debido a que su madre, Teri, la hizo participar en spots publicitarios, aprovechando lo bella que era su niña, cosa que siguió haciendo a lo largo de los años.

Fue actriz infantil y, cuando adolescente, protagonizó la polémica por grabar desnudos a los 15 años. Esta y más historias acerca de la sexualización de su juventud están narradas en el documental Pretty Baby, listado en el catálogo de las plataformas Hulu y Star+. Y allí también contó cómo fue su primera vez.

Fue a sus 22 años, cuando asistía a la Universidad de Princeton y estaba de novia con Dean Cain, quien sería Superman años más tarde. Teniendo una relación de pareja, indefectiblemente se convirtió en su primer compañero sexual, algo de lo que, en certa parte, Shields parece arrepentirse.

“Cuando finalmente tuvimos sexo, inmediatamente salí corriendo de la habitación. Corrí por el pasillo, desnuda, no sabía adónde iba”, recordó Brooke. “Él corrió detrás de mí con el acolchado, me agarró y me dijo: ‘¿Adónde vas? No me voy a ir a un lado, no te voy a dejar’, dijo rememorando las palabras de Dean, quien se sentía “cómodo con la parte sexual” de su relación, según recuerda.

El sentimiento que inundó a la actriz de La laguna azul no fue otro más que el del “arrepentimiento” por haberse iniciado en las relaciones sexuales, y también se sentía confundida por su propia reacción ante el sexo durante ese tiempo. “Me sentía mal por mí”, sentenció.

Pero el conflicto era meramente interno, ya que tiene los mejores recuerdos de Cain. “Era leal, amoroso y estaba enamorado, pero no se la hice fácil”, admitió lamentándose sobre cómo vivió ese romance: “Ese debería haber sido un momento delicioso para mí, para deleitarme y sentirme orgullosa, pero fue como si estuviera paralizada por la vergüenza, pensando que todo el mundo iba a saberlo, pensando en defraudar a mis fans porque había profesado otra cosa”.

En el mismo relato contó que hace unos años habló con Dean y le pidió disculpas por no haber apreciado la relación que tenían aquellos años. Pero no solo a él. “Le dije: ‘lo siento por vos, y realmente lo siento por ti’”, recordó Brooke. El resto de las polémicas que sucedieron en su vida están contadas en ese documental.