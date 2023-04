Pedro Pascal vs Jenna Ortega: la razón por la que los actores del momento están enfrentados

La industria del entretenimiento nos ha regalado en los últimos meses verdaderas joyas en la pantalla: todo es recomendable, todo es disfrutable, todo emociona y queremos seguir viendo un poco más de todo lo ofrecido hasta el momento. Pedro Pascal se puso en la piel de Joel en The Last of Us y vivimos junto a él escenas tan conmovedoras como escalofriantes. Y, por supuesto, Jenna Ortega interpretó a la hija mayor de la familia Addams, Merlina, y fue una de las revelaciones del 2022. Estos actores se enfrentarán ahora en los MTV Movie & TV Awards y nos resulta imposible elegir solo a uno de ellos.

Pedro Pascal competirá contra la actriz del momento, Jenna Ortega, por un premio en los MTV Movie & TV Awards, pero no estarán solos en la categoría, ya que también se enfrentarán a Diego Luna y a Paul Rudd durante la próxima ceremonia.

Pedro Pascal se enfrenta a Jenna Ortega en los MTV Movie & TV Awards en la categoría Mejor Héroe/Heroína.

Fue este miércoles cuando MTV Movie & TV Awards dio a conocer sus nominados para la edición del 2023 en distintas categorías, como Mejor película, Mejor show, Mejor actuación en una película, Mejor actuación en un show, Mejor héroe, Mejor villano, Mejor beso, Mejor actuación en comedia, Actuación más reveladora, Mejor Pelea y Mejor dúo, entre otras.

Los actores se encuentran nominados en la categoría a Mejor héroe, donde Pascal está nominado por su papel de Joel en The Last of Us de HBO Max. Por su parte, Jenna Ortega, está nominada por Merlina; Diego Luna por Andor; Paul Rudd por Ant-Man and the Wasp: Quantumania; y Tom Cruise por Top Gun: Maverick.

Jenna Ortega se lució en su papel de Merlina y Pedro Pascal como Joel en The Last of Us.

A pesar de que Pedro compite en esta categoría, también participa en otra contra Jenna Ortega y es que ambos están nominados en la categoría a Mejor dúo, donde Pedro Pascal y Bella Ramsey harán frente a Camila Mendes y Maya Hawke (Do Revenge), Jenna Ortega y Dedos (Merlina), Simona Tabasco y Beatrice Grannò (The White Lotus) y Tom Cruise y Miles Teller (Top Gun: Maverick).

Pedro Pascal y Bella Ramsey fueron nominados en la categoría de Mejor Dúo.

Los premios MTV Movie & TV Awards se realizarán en Santa Mónica, California, el próximo 7 de mayo y serán conducidos por Drew Barrymore. Puedes votar por tus celebridades, programas y películas favoritas hasta el 17 de abril.