La drástica decisión que tomó Anuel AA

Al parecer, el puertorriqueño Anuel AA ha quedado marcado con su reciente separación de Yailin “la más viral”, por lo que estaría ordenando su vida ya que recientemente por fin reconoció a una hija que tuvo con una joven de Texas, Estados Unidos, luego de haber negado su paternidad durante varios meses. Así es que el exponente del género urbano no solo quiere dejar atrás su historia con la artista dominicana, con la que aún no se divorció, sino también con todas sus relaciones sentimentales en general, por lo que el cantante tomó una drástica decisión.

El artista utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje que acompaño con fotografías mostrando la vida de lujos que lleva en jets privados, autos de alta gama y joyas que le pertenecen.

Anuel AA y Yailin se separaron poco antes de que nazca Cattleya, la hija en común que tienen los artistas.

"Mami está viva, ahora no voy amar a otra mujer, solo a mi hermana y a mis 2 hijas bellas también. Enamorarse es hacer un pacto con Lucifer, al final del camino el falso amor te va joder", escribió el intérprete.

Anuel AA presumiendo su vida de lujos.

Cabe destacar que luego de los tres años de noviazgo con Karol G y su sorpresiva ruptura en 2021 con la colombiana, cuestión que a los fans de la pareja costó mucho asimilar, la vida sentimental de Anuel AA fue bastante accidentada.

Lo cierto es que luego de su separación de la intérprete de “TQG”, el reguetonero comenzó una turbulenta relación con la dominicana Yailin, con la que pasó todo muy rápido sin que al parecer hayan consolidado su amor. Es así que con la mamá de Cattleya, se comprometieron para luego casarse por civil, aunque fueron el fantasma de la separación siempre estuvo presente entre ellos. Finalmente, poco antes de que naciera la hija que tienen en común, Anuel y “la más viral” decidieron separarse.

Finalmente, Anuel AA reconoció a la hija que tuvo con la texana Marissa Vallecilla.

Por otra parte, el puertorriqueño reconoció recientemente a una hija que tuvo con Melissa Vallecilla, quien durante varios meses exigió que el artista se haga cargo de la paternidad de la bebé.

"No puedo ni dejaré a ninguna hija abandonada, nunca no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que sentí por Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente con mi otra hija", escribió Anuel AA en sus redes sociales.

Cabe recordar que el artista tiene además de estas dos niñas, un hijo llamado Pablo, de una relación anterior en su Puerto Rico natal.