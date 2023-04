Danna Paola completamente emocionada luego de conocer a su ídola Katy Perry

Resulta muy insólito ver a tu ídola completamente emocionada por conocer a la persona que más admira pero lo cierto es que todos tenemos a alguien que nos morimos por conocer. Y esto sucedió con Danna Paola que tuvo la oportunidad de acercarse a Las Vegas y presenciar uno de los shows de su máxima referente Katy Perry. No sólo vivió el concierto sino que pudo asistir al Meet & Greet y hablar con ella con los ojos estallados de lágrimas de felicidad.

Danna Paola ha visto muchas veces cómo sus fans lloran al conocerla, pero ahora le tocó estar del otro lado, ya que la cantante y actriz mexicana narró que conoció a Katy Perry y no pudo evitar llorar, no solo por la emoción de estar frente a ella, sino porque la intérprete de I Kissed a Girl la reconoció, de acuerdo con Danna.

Danna Paola cumplió su sueño de conocer a Katy Perry.

Desde que se enteró que Katy Perry tendría conciertos en Estados Unidos, la actriz de Élite hizo todo lo posible por ir a uno de sus shows y fue esta semana cuando lo logró. Danna compartió en sus redes sociales una imagen con el maquillaje corrido tras haber llorado y también mostró algunos videos del concierto de Perry a través de sus historias de Instagram.

"Como artista, saber que le puedes cambiar la vida a alguien, es algo súper lindo y yo por eso les agradezco tanto su amor y entrega y la verdad es que es muy heavy tener a alguien llorando en frente tuyo. Yo no lloré, yo me quedé perpleja, estaba tratando de hablar y solo le dije eres mi inspiración y me dijo 'eres artista, yo me acuerdo', entonces lloré", contó la cantante de XT4S1S.

Danna dijo que su mánager grabó el momento y que esta es una vivencia única, pues no había experimentado algo similar: "Katy Perry es la única persona que me ha hecho sentir esto en la vida... so... hoy les quiero decir que gracias, porque lo que ustedes me hacen sentir y yo les hago sentir es algo mutuo y se los agradezco mucho".

Con mensajes como "Te amo mucho, Katy Perry" y una foto juntas, Danna dejó evidencia de lo que seguramente será una de las mejores noches de su vida por mostrar su lado más fan.

Danna Paola se mostró completamente emocionada de conocer a su ídola Katy Perry.

Katy Perry se encuentra actualmente dando conciertos en Las Vegas donde tiene su residencia con la gira Play, misma con la que ofrecerá conciertos hasta el 8 de diciembre del 2023 en The Theatre at Resorts World Las Vegas y Danna Paola fue a una de sus presentaciones, donde pagó un Meet & Greet para conocer a una de sus artistas favoritas.