Ben Affleck sorprendió a todos por su increíble fluidez al hablar español

En plena gira promocional por su nueva película Air, Ben Affleck está dando una serie de entrevistas para enmarcar en un cuadrito: se sinceró sobre su alcoholismo, pidió disculpas por el maltrato a su ex esposa Jennifer Garner, se mostró muy enamorado de JLo al expresar que es la mejor artista del mundo por las canciones que le dedicó a él, y ahora, en una charla reciente con los medios españoles se animó a hablar en español sorprendiendo a muchos con su increíble soltura y dominio de la lengua.

Hace no mucho que un video de Jennifer López hablando español se hizo viral y la gente no ha tardado en recordar que quien realmente habla español casi perfecto es Ben Affleck, a quien incluso ya han bautizado con nombres en español y el material enloquece las redes sociales.

Y es que Ben Affleck acudió a España a promocionar su más reciente película, Air o Aire y dio una entrevista con la cadena de radio La Cadena SER, quienes compartieron la entrevista en plataformas como TikTok, donde el actor sorprendió con su nivel de conversación al explicar el proceso detrás del largometraje y qué fue lo que pidió Michael Jordan para la película.

"Esta no es la historai de Michael Jordan, él no se presenta en la película. Es tan grande, tan importante, tan magnífico (...) tenía que dar a Michael Jordan mi respeto y no fue pagando, no son sus derechos, no tenemos nada de él, para mí es importante respetarlo", dijo Ben Affleck en un momento de la entrevista.

Entre los comentarios, los usuarios destacaron que el actor pasó de ser "Ben" a “Benito” tras hablar español, aunque no es la primera vez que Affleck habla en español, ya que varias veces ha recordado cómo fue que aprendió el idioma que aseguran domina más que Jennifer López.

Ben Affleck aprendió a la edad de 13 años a hablar en español cuando se mudó durante un año a vivir a México.

En una entrevista con Kelly Clarkson, el actor, escritor y director dijo que aprendió español cuando tenía alrededor de 13 años y vivió en México durante un año, por lo que incluso él ha reconocido que su español es mexicano.