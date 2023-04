La vez que Andrés García habló en público de su hija no reconocida

Luego de haber pasado sus últimos meses con un delicado estado de salud que lo llevó a ser hospitalizado en varias ocasiones, el actor de telenovelas y cine Andrés García falleció el pasado martes 4 de abril. El galán fue un confeso mujeriego que tuvo numerosas relaciones amorosas y se casó en tres oportunidades, en la cuales tuvo tres hijos conocidos públicamente. Los mayores son Andrés y Leonardo, fruto de su matrimonio con Sandra Vale, y luego, el actor contrajo segundas nupcias con Fernanda Ampudia, con quien tuvo a Andrea.

Andrés García recién conoció a su hija Arena cuando ella tenía 36 años de edad.

Sin embargo, hay una cuarta hija que a pesar de que el galán no la haya reconocido, en algún momento habló sobre ella. Se trata de Arena, hija de una mujer llamada Michelle. Andrés García recién la conoció cuando ella tenía 36 años de edad. "Arena se llama la hija, son cuatro hijos sanguíneos de los que puedo acordarme ahorita", mencionó hace un tiempo el actor en el programa de televisión mexicano “El minuto que cambió mi destino” de Imagen TV.

Andrés García falleció el pasado 4 de abril, tenía 81 años de edad.

"Arena está en Zihuatanejo, México. Me vengo enterando que existe cuando ya tenía 36 años, porque luego las mamás les pasan algo raro al tener un hijo de una persona famosa porque creen que uno se los va quitar. La he visto dos o tres veces, me habla de vez en cuando", había confesado Andrés García.

Así también, el protagonista de la película “Chanoc” confesó que se enamoró de manera especial de 140 mujeres, al mismo tiempo de reconocer que no pasó el tiempo que debía pasar con sus hijos, y que eso le ocasionó una mala relación con ellos, que al momento de su muerte no se pudo mejorar. "Me faltó tiempo de convivir con ellos, lo cual, ni modo, fue un mal cálculo que hice. Pero en aquella época de no tener nada a llegar a hacer todo lo que hice, no podía dejar de trabajar", finalizó Andrés García.