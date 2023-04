Esta fue la verdadera razón por la que Harry Styles no quiso formar parte del elenco de La Sirenita

No es ninguna novedad la faceta actoral de Harry Styles. A pesar de la pandemia por Covid-19, el británico pudo profundizar en esta rama que siempre le llamó tanto la atención siendo el protagonista de dos films: la controvertida Don’t Worry Darling y My Policeman. Además, el Universo Cinematográfico de Marvel ya le tiene reservado un gran papel para el futuro de la franquicia. Es por eso que muchos directores comenzaron a fijarse en él, como el de La Sirenita, sin embargo, el cantante rechazó la propuesta. ¿Por qué motivo?

A poco más de un mes de que se estrene la versión live action de La Sirenita, el director de la película, Rob Marshall, habló sobre los rumores que apuntaban a que Harry Styles iba a interpretar al Príncipe Eric. Desde que el cantante de Sign of the times formaba parte de One Direction, varios de sus fans coincidían en que si Disney hacía una versión live action de La Sirenita, él encajaba a la perfección con el príncipe, lo mismo decían con su ex compañero, Zayn Malik, con el personaje de Aladdin, aunque finalmente interpretó el tema oficial de la película.

Harry Styles rechazó el papel del Príncipe Eric para La Sirenita.

Sin embargo, aunque sí existieron conversaciones con el cantante británico, finalmente no se concretó su participación y no lograron convencerlo de ser el protagonista de esta historia. Marshall contó para Entertainment Weekly las razones por las que Styles no quiso participar en la película, entre ellas, que quería hacer películas más oscuras y no quería aparecer en un musical al mismo tiempo que forjaba una carrera como actor.

“Nos reunimos con él. Él era encantador. Qué tipo tan maravilloso”, declaró el cineasta. “Pero al final del día, realmente sintió que quería salir y hacer las películas que terminó haciendo, que eran un poco más oscuras. Para muchos músicos jóvenes como Harry, están tratando de abrirse camino y no quieren ser vistos solo como un cantante, necesariamente”, agregó Marshall.

Harry Styles deseaba papeles más serios para su carrera actoral.

“Es por eso que realmente estaba buscando hacer algo que no fuera del género musical, para realmente esforzarse. Fue una idea divertida con la que jugar, pero al final, siempre pienso que las cosas suceden por una razón. Estoy muy feliz de tener a dos personas jóvenes y nuevas en la película”, aseguró el cineasta.

El director finalmente optó por Hauer-King para ser el coprotagonista de Halle Bailey en la película que se estrenará el próximo 26 de mayo. Por su parte, Harry Styles ha actuado en películas como Don't Worry Darling de su ex pareja Olivia Wilde y el drama My Policeman, cumpliendo con su objetivo de interpretar papeles más serios y oscuros dirigidos a un público adulto.