El aquejante problema de salud de Laura Flores: “me quedé sin voz”

Hace poco más de dos meses la actriz mexicana Laura Flores vivió momentos de angustia debido a que su hijo Alejandro, de 15 años de edad, fue hospitalizado de urgencia en Miami. Con el adolescente ya recuperado, ahora, es la también conductora quien sufre un aquejante problema de salud que la llevó a realizarse un chequeo general luego de haberse quedado sin voz.

La protagonista de exitosas telenovelas como “Gotita de amor” y “El alma no tiene color”, utilizó sus redes sociales para publicar un video donde se mostró preocupada y con cierta desesperación ya que no sabía que era lo que le estaba pasando.

Hace poco más de dos meses internaron de urgencia a su hijo Alejandro.

En el material, Laura reveló que en los últimos días se sometió a diversas pruebas médicas de Covid-19, influenza y radiografías en el pecho para determinar cual era el problema de salud que estaba padeciendo.

"Estoy harta, estoy tomando antibiótico, no es covid, ya me hice dos pruebas, estoy harta, quiero ir al gym, se supone que no debo hacer ejercicio, pero estoy desesperada, por favor díganme qué hago, ¿voy o no voy?, y sí, me siento medio mal", dijo en un video anterior publicado hace unos días atrás.

Laura Flores tuvo una laringitis que la dejó sin voz.

Ahora, ante las preguntas de sus miles seguidores en Instagram sobre cómo se encontraba de salud, la actriz reveló lo que le estaba afectando. "No es covid, no es influenza, no es nada, es nada más una laringitis, es cuestión de tiempo y antibióticos", dijo Laura.

Laura Flores convertida en "Barbie".

Si bien Flores sigue con el cuidado de su salud, no ha dejado de lado su rutina de trabajo en la peluquería de perros que es propietaria, y además como otras figuras del espectáculo, se ha unido a la tendencia de las redes sociales de transformarse en “Barbie”, esperando el estreno de la película de la muñeca que está programado para el mes de julio.