Este es el motivo por el que Miguel Bosé ya no prefiere que le digan ‘feliz cumpleaños’

Desde los inicios de su carrera, sabemos que Miguel Bosé es un artista distinto, él siempre buscó distinguirse entre los demás por todo lo que lo hace diferente. Entonces, buscó alternativas, no sólo en su estilo musical sino también en su personalidad porque siempre se puede ser más original. El pasado 3 de abril cumplió 67 años, una fecha que siempre lo pone muy contento pero en esta ocasión le pidió a sus fans que lo feliciten de una manera distinta a la típica que conocemos todos de “feliz cumpleaños”.

Para el astro de la música es motivo de alegría y bendición cumplir años, así como celebrarlos con salud y trabajo al participar como jurado en Cover Night, un nuevo talent de RTVE. Sin embargo, a través de sus redes sociales hizo una petición especial a sus fans y seres cercanos. El intérprete de éxitos como Salamandra y Morena mía solicitó que en días como el de ayer, ya no lo feliciten con el típico “¡Feliz cumpleaños!”, porque desea una frase más original y significativa ad hoc al tiempo que está viviendo.

Miguel Bosé acaba de celebrar su cumpleaños número 67.

“Gracias a tod@s por vuestro cariño en este día. Y Feliz Año Nuevo para mí”, escribió como pie a un video en el que se explicó de mejor manera a qué se estaba refiriendo con dos palabras que se expresan comúnmente cuando finaliza el año. “Gracias a todos por las felicitaciones de cumpleaños, pero, consejo… A partir de ahora, se desea un feliz año nuevo, que en realidad es lo que se está festejando y estrenando, en vez de feliz cumpleaños. Gracias a todos. Un beso, un abrazo”, comentó el llamado Papito en el clip.

Aunque el mes pasado Miguel Bosé dijo en entrevista con Pablo Motos que un médico había descubierto el origen del por qué perdió la voz y que ya estaba en tratamiento para recuperarla luego de que le quitaron una muela que le afectaba desde hace ocho años, hoy llama la atención que la voz del artista se escucha sin ningún cambio positivo aparente.

Miguel Bosé ya no quiere que le digan "¡Feliz cumpleaños!". Prefiere la expresión: ¡Feliz año nuevo!".

“Me contó (el doctor) que el problema era una muela. Al ponerme un implante mal, me taladraron el hueso y por ahí, poco a poco, fueron entrando residuos y con el tiempo se transformó en una infección que me dañaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos. Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto después de 8 años", relató en marzo.

También en ese mes se reveló en medios internacionales que su famoso chalé, ubicado en Somosaguas, ya tenía otro dueño y que el cantante ya no era su propietario porque lo vendió por seis millones de euros al portero del Real Madrid, Thibaut Courtois ante rumores de una crisis económica.