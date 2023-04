Conocé la escuela a la que irán los hijos de Shakira

Hace casi un año que la vida de Shakira y sus hijos se sumió en la incertidumbre total. Si bien, la cantante siempre supo dónde comenzaría su vida desde cero no fue tan fácil como pensaba: tuvo que llegar a un acuerdo con Gerard Piqué, dejar atrás la escuela, los amigos y los abuelos de Sasha y Milán, la salud de su padre atrasó bastante la mudanza, pero en el medio de la tormenta supo recomponerse, lanzar los mejores temas musicales de su vida y hacer realidad el sueño de empezar de nuevo en tierras donde abunda el sol y la playa está a dos pasos, la tentadora Miami.

Antes de dejar Barcelona, Shakira aprovechó para compartir con sus seguidores una reflexión de lo que este cambio significa para ella y sus hijos. “Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, escribió en su mensaje.

Shakira ya se mudó con Sasha y Milán a Miami.

Asimismo, agradeció el cariño que recibió de los españoles durante el tiempo que vivió en el país. “Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”, finalizó su mensaje.

De acuerdo con medios españoles, la cantante colombiana se está tomando unos días de vacaciones junto a sus hijos y su hermano antes de empezar su nueva vida en Miami, sin embargo, hay una interrogante que sus fans se preguntan y se trata de la escuela en la que Milan y Sasha continuarán con sus estudios.

Se dio a conocer la escuela a la que irán los hijos de Shakira en Miami.

De acuerdo con el medio español La Vanguardia, los hijos de la ex pareja tendrán su primer día de clases el próximo 11 de abril en el prestigioso Miami Country Day School. Este colegio se encuentra en los primeros lugares de las escuelas con mejor nivel educativo de Florida. En el sitio web del colegio, se afirma que la academia cuenta con una gran oferta educativa, que se complementa con actividades culturales y deportivas.

El Miami Country Day School se fundó en 1938 y aunque al inicio funcionó como internado solo para varones, desde hace décadas funciona como colegio mixto. De acuerdo con información de la escuela, la colegiatura oscila entre los 36,400 dólares para los grados del 1 al 4 y hasta los 43,600 dólares para los grados del 6 al 8, niveles a los que pertenecen los hijos de Shakira.

Luego de unos días de vacaciones, la semana próxima los hijos de Shakira empiezan su nueva vida escolar en Miami.

En medio de la separación, Shakira logró esta victoria, pues uno de los acuerdos que consiguió, es que Piqué aceptara que los niños se muden a Estados Unidos con su mamá, sin embargo, deberán viajar a Barcelona para pasar tiempo con su papá.