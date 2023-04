Victoria Ruffo se enfrentó a Eugenio Derbez, su expareja, con controvertidos dichos

Aunque Eugenio Derbez se encuentre felizmente en pareja con Alessandra Rosaldo, lo cierto es que antes de ella mantuvo grandes amores con otras mujeres. Una de ellas fue Victoria Ruffo, con quien comenzó una relación a principios de los años noventa y llegaron a compartir tres años de su vida.

Pese a que compartieron momentos muy bellos juntos, también se volvieron casi enemigos cuando empezaron una batalla legal por la custodia de su único hijo en común: José Eduardo Derbez. Fueron muchos años de pelea y aunque más de una vez intentaron hacer las paces, siempre surge una problemática nueva que hace enfrentarlos otra vez.

Victoria Ruffo tilda de “imprudente“ a Eugenio Derbez

Durante estos últimos meses, Victoria Ruffo atravesó un momento muy difícil a nivel personal. El 8 de marzo, la estrella perdió a su madre, Guadalupe Moreno Herrera. Sin lugar a dudas, se trataba de uno de sus pilares y con la cual mantenía una bella relación que siempre presumía a través de las redes sociales.

Debido a que había perdido a una persona muy importante en su vida, muchas celebridades y personas cercanas a ella decidieron acercarle su pésame. Aunque recibió las condolencias de varios individuos, nunca las de Eugenio Derbez, su ex pareja y el padre de su hijo, José Eduardo.

Curiosamente, a través de una entrevista el cómico reveló que le envió las condolencias a su ex pareja a través de su hijo. Pero esta declaración fue desmentida por la propia actriz de Corona de lágrimas, ya que ella asegura que nunca escuchó ningún pésame por parte de él ni tampoco a través de la boca de su hijo.

"No, no me dijo nada José Eduardo", aclaró la intérprete a los medios de comunicación. "Hasta dije 'qué poca abuela tiene'. Hay un Dios que todo lo ve", agregó la estrella respecto al mal accionar de su ex pareja. En su momento, Derbez había asegurado que le envió sus condolencias a través de su hijo porque sentía que de otra manera iba a ser imprudente.

Al escuchar esas palabras por parte de la prensa, Victoria Ruffo no dudó en responderle a la persona que durante varios años fue el amor de su vida. De esta manera, comentó: “Siempre ha sido imprudente, todavía hay cosas que limpiar después de 30 años”. De esta manera, no caben dudas de que la relación entre ambos aún no es la mejor.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo protagonizan una nueva polémica.

En varias oportunidades intentaron mejorar el vínculo que existe entre ambos, pero no siempre lo han conseguido. En enero de este año, el actor se lamentó por todo el tiempo que perdió con José Eduardo debido a que no tenía la tenencia de su hijo. Sin embargo, está listo para dar vuelta la página: “Estaba muy dolido por tantos años que no pude ver a mi hijo, pero bueno eso ya hay que dejarlo”.

Mientras que la actriz está un poco más negada a esta reconciliación. Aun así, aseguró que podría convivir con el actor en ocasiones muy importantes. Tales como la boda de su hijo. “Ahí sí, pero nada más. Él en su mesa y yo en la mía. Claro y nos damos la paz también, y decimos: ‘por mi culpa, por mi culpa’, o sea, yo no le deseo daño, no le deseo mal, le deseo bien. Si está bien mi hijo también va a estar contento porque va a ver a su papá bien”, expresó en Sale el Sol.