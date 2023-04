Cuáles son los autos que tiene Shakira en su colección privada

Algunas celebridades compran tanto de algo que les gusta que terminan haciendo una colección privada, y los autos suelen ser los que más se repiten. Y una de las artistas que consiguió hacerse con una a lo largo de los años es Shakira.

La cantante barranquillera ya pudo instalarse definitivamente en Miami, Estados Unidos, luego de diferentes contratiempos que dilataron el proceso de mudanza. Tanto ella como sus hijos Sasha (11) y Milán (9) van a empezar a vivir su nueva vida de este lado del océano Atlántico, donde estos dos últimos ya empezaron la escuela.

Sin embargo, aún quedan cosas por resolver en el viejo continente, porque tal y como denunció en la Bzrp Music Sessions Vol. 53 junto con el productor argentino Bizarrap, tiene una situación de deuda con el Ministerio de Hacienda de España, de la que le adjudica la culpa a su ex esposo Gerard Piqué y que no le permite, entre otras cosas, llevarse su colección de autos de lujo.

Según se informó, serían más de cinco vehículos que Shakira quiere llevarse consigo y no dejar en manos del ex futbolista, pero su deuda con Hacienda ronda los 14,5 millones de euros. Esta se deduce de una supuesta evasión de impuestos por parte de la cantante que corresponde a los años 2012 y 2014, donde ella declaró que su residencia era en Bahamas y no en la “Madre Patria”. Todavía se encuentra corriendo el proceso judicial al que Mebarak le adjudica la culpa al padre de sus hijos.

Los vehículos que formarían parte de esta colección, todos de alta gama, serían un Tesla Model S -valuado desde 89,990 dólares-, un Audi A7 Sportback -desde 150,900 dólares-, Audi Q7 -desde 56,900 dólares-, BMW X6 –desde 87,600 dólares-y un Mercedes Benz SLK 250 -cuyo rango de precio va entre 9,995 y 32,995 dólares-, entre otros no especificados.

Es que, justamente, uno de los hobbies que la pareja ya separada compartía era su gusto por los autos, y es por eso que Shakira quiere llevarse lo que le pertenece y no darle la chance a Gerard de que, por una situación de deuda impositiva, este cuente con la posibilidad de quedárselos.

Este y otros temas son los que hacen que la cantante no le dé una resolución definitiva a su mudanza de España y pueda, por fin, dejar atrás esa etapa de su vida y empezar una nueva “suelta de equipaje”, siendo que sus niños ya dieron ese paso al comenzar su escolaridad americana.

Hay gustos que los famosos quieren mantener, y el de Shakira es el gusto por los fierros. Por eso no va a permitir que una situación sea aprovechada para quitarle algo que entiende que le pertenece, y menos luego de llevarse la desilusión más grande de su vida y que, a pesar de todo lo que ya hizo, aún no puede dar por terminada.