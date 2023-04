Anuel AA conoció a su otra hija que en principio había negado: “es súper hermosa”

Luego de una fuerte controversia por negarse a reconocerla, Anuel AA reveló que finalmente pudo encontrarse con su otra hija, Gianella, fruto de un fugaz romance que tuvo con la modelo e influencer Melissa Vallecilla. Asimismo, el cantante dijo que está enfocado en el bienestar de su familia y que dará todo por la felicidad de sus tres hijos.

En una reciente entrevista con el periodista Jorge Pabón, mejor conocido como “Molusco”, el puertorriqueño comentó que luego de haber visto a Cattleya, la hija que tuvo con su exesposa Yailin “la más viral”, decidió dejar el pasado atrás y reconocer finalmente a la bebé que tuvo con Melissa Vallecilla.

Anuel AA dijo que su hija Gianella es "súper hermosa".

"Hoy mismo estuve con la niña, con Gianella, mi otra hija, súper hermosa. Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya. Por Cattleya fue que yo, yo vi a Cattleya también y dije, 'wow, qué yo estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida'. No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy! Dios es demasiado de bueno y la conocí", reconoció Anuel AA.

"Cuando vi a Cattleya, que nació ahí mismo al instante que la vi, dije: 'Tengo que ir a ver a Gianella ya qué carajo tú haces estúpido'", añadió el trapero.

Anuel AA recapacitó y finalmente reconoció a la hija que tuvo con Melissa Vallecilla.

Al ser cuestionado por el parecido que tiene Gianella con él, el artista respondió afirmativamente, y dijo que tienen rasgos similares a Cattleya y Pablo, el hijo mayor de Anuel. "Todos se parecen a mí cuando nací", aseveró el artista.

Con respecto al cambio radical que experimentó Anuel AA, y de su pérdida de peso, expresó que su vida personal no estaba pasando por un buen momento y que no se estaba alimentando bien, e incluso creyó que estaba enfermo, pero que gracias a la ayuda de su equipo puedo reponerse y limpiar su entorno.

"Pensaba que estaba enfermo, en algún momento yo también me miré y pensé que me estaba pasando te lo juro lo que pasó con el actor de Black Panther, que estaba enfermo serio. Y ahí fue que vi y me enfoqué, ejecuté y me metí al gimnasio", concluyó Anuel.